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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
505
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт продемонстрировала универсальные туфли, которые подходят ко всему и визуально удлиняют ноги

Она выбрала гармоничный дневной наряд, который выглядел изысканно, но не слишком строго.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принцесса Кейт с семьёй

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Принцесса Уэльская появилась на Играх Содружества вместе с семьёй и продемонстрировала новый элегантный наряд. Её образ отличался вневременными силуэтами и гармоничной цветовой палитрой.

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Центральным и ярким элементом образа стал жакет от Ralph Lauren, выполненный в темном оттенке зеленого. Это была структурированная модель с выразительной линией плеч и декоративными металлическими пуговицами. Кейт оставила жакет расстегнутым, чтобы продемонстрировать полосатый трикотажный топ. Белая плиссированная юбка миди придала образу легкости и динамики.

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Завершающими штрихами образа стали бежевые туфли от британской дизайнерки Камиллы Элфик нейтрального оттенка с открытой пяткой и заостренным носком. Их сдержанный цвет визуально удлиняет ноги, а благодаря дизайну эта модель подходит буквально ко всему.

Кроме того, принцесса надела несколько любимых золотых украшений, свое легендарное обручальное кольцо и распустила волосы.

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Принцесса Кейт с семьёй / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
505
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