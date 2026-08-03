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Принцесса Кейт продемонстрировала универсальные туфли, которые подходят ко всему и визуально удлиняют ноги
Она выбрала гармоничный дневной наряд, который выглядел изысканно, но не слишком строго.
Принцесса Уэльская появилась на Играх Содружества вместе с семьёй и продемонстрировала новый элегантный наряд. Её образ отличался вневременными силуэтами и гармоничной цветовой палитрой.
Центральным и ярким элементом образа стал жакет от Ralph Lauren, выполненный в темном оттенке зеленого. Это была структурированная модель с выразительной линией плеч и декоративными металлическими пуговицами. Кейт оставила жакет расстегнутым, чтобы продемонстрировать полосатый трикотажный топ. Белая плиссированная юбка миди придала образу легкости и динамики.
Завершающими штрихами образа стали бежевые туфли от британской дизайнерки Камиллы Элфик нейтрального оттенка с открытой пяткой и заостренным носком. Их сдержанный цвет визуально удлиняет ноги, а благодаря дизайну эта модель подходит буквально ко всему.
Кроме того, принцесса надела несколько любимых золотых украшений, свое легендарное обручальное кольцо и распустила волосы.