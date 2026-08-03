Бывший президент Польши иронично "разнес" реакцию Навроцкого на падение российской ракеты

Бронислав Коморовский / © Reuters

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Бывший президент Польши Бронислав Коморовский иронично отреагировал на заявления президента Польши Кароля Навроцкого по поводу падения российской ракеты.

Об этом пишет fakt.pl.

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Коморовского спросили, должен ли президент созвать Совет национальной безопасности после падения российской ракеты в Польше. Он иронично заметил: «Он мог бы созвать заседание Совета национальной безопасности, если бы у него были какие-то соображения по этому поводу. Что думают военные, что предлагают военные для повышения эффективности системы командования?».

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Кроме того, Коморовский добавил: «Я ценю то, что президент вообще не прокомментировал этот вопрос, потому что боюсь, что произойдет, если он это сделает. Если бы он прибег к политической агрессии, было бы еще хуже».

Бронислав Коморовский подчеркнул, что из-за политических войн страдает безопасность поляков.

Польские СМИ отмечают, что после падения российской ракеты в Люблинском воеводстве президент Кароль Навроцкий не выступал публично после инцидента. Его пресс-секретарь Рафал Лешкевич заявил, что президент ожидает от правительства подробного отчета об инциденте и о действиях служб безопасности.

Взрывы в Польше во время массированной атаки РФ на Украину

Во время массированной атаки на запад Украины в польском Люблине прозвучала воздушная тревога.

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Жители Люблинского воеводства жаловались на взрывы. Утром в Тарнаве-Колонии обнаружили большую воронку от падения неизвестного объекта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные были готовы сбить ракету. Также он признал, что в Польшу, вероятно, залетела российская ракета Х-101.

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