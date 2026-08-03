"Это какая-то шизофрения": Портников разнес вялую реакцию Польши на российскую ракету и дал совет

Украинский журналист, публицист Виталий Портников

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Нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами и дронами — не случайные инциденты, а проверка реакции. Польше и Румынии следует ввести совместное патрулирование неба с Украиной.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников, сообщает «Эспрессо».

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Реакция Польши на падение российской ракеты недостаточна

По мнению Портникова, реакция польских властей на падение российской ракеты недостаточна, ведь подобные инциденты уже случались раньше.

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«Я считаю, что она недостаточна, потому что у нас уже есть повторение истории, которая была у нас с появлением российских беспилотников в воздушном пространстве Польши», — отметил он.

Журналист считает, что еще во время предидущих нарушений воздушного пространства Россия фактически тестировала готовность Польши реагировать на такие действия.

«Россияне таким образом просто проверяли, какой будет польская реакция. И проверили«, — сказал публицист.

В то же время Портников обратил внимание, что тогда появление российских беспилотников объяснялось якобы случайным отклонением от курса. Однако особенности полета дронов могли свидетельствовать о совсем другом.

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Общий контроль воздушного пространства с участием Польши, Румынии и Украины

По мнению журналиста, Польша и Румыния должны договориться с Украиной о совместном контроле воздушного пространства. Такой формат взаимодействия позволил бы четко определить ответственность каждой из сторон и понять, кто именно должен реагировать на воздушные угрозы.

Портников также подчеркнул, что это могло бы укрепить украинскую систему противовоздушной обороны. Защиту западных областей частично могли бы обеспечивать страны-партнеры, в то время как украинские силы ПВО смогли бы сосредоточить больше ресурсов на восточном направлении.

Польше «надо отказаться от идеи, что это мирное время»

Отдельно журналист подверг критике аргументы о том, что Польша находится в «мирном времени», а поэтому ее военные не могут действовать так же, как украинские.

«Может быть, нужно отказаться от идеи, что это мирное время», — подчеркнул Портников.

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Он отметил, что речь не идет о непосредственном участии польской армии в войне против России. По его словам, речь идет только об уничтожении ракет и беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны. По мнению журналиста, если такие инциденты и дальше будут оставаться без надлежащей реакции, это может привести к более опасным последствиям. В нынешний раз ракета упала в малолюдной местности, однако последующее нарушение может завершиться совсем иначе.

«Для меня это какая-то шизофрения», — резюмировал Портников, комментируя подход, при котором страны НАТО фактически ждут, пока российская ракета или дрон окажется над их территорией, прежде чем определять порядок реагирования.

Российская ракета в Польше — последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий решил не созывать Совет национальной безопасности из-за падения российской ракеты Х-101 30 июля. Глава государства ожидает от правительства детального отчета об инциденте и действиях ответственных служб, напоминая, что за безопасность воздушного пространства отвечают премьер и министр обороны.

1 августа МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно и вручил ему ноту протеста из-за падения ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве. Варшава осудила враждебные действия, угрожающие безопасности страны, и призвала Россию прекратить войну против Украины.

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