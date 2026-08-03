"Це якась шизофренія": Портников розніс мляву реакцію Польщі на російську ракету і дав пораду

Український журналіст, публіцист Віталій Портников / © Facebook-сторінка Віталія Портникова

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Порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та дронами є не випадковими інцидентами, а перевіркою реакції. Польщі та Румунії слід запровадити спільне патрулювання неба з Україною.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников, повідомляє «Еспресо».

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Реакція Польщі на падіння російської ракети недостатня

На думку Портникова, реакція польської влади на падіння російської ракети є недостатньою, адже подібні інциденти вже траплялися раніше.

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«Я вважаю, що вона є недостатньою, тому що ми вже маємо повторення історії, яка була у нас з появою російських безпілотників у повітряному просторі Польщі», — зазначив він.

Журналіст вважає, що ще під час попередніх порушень повітряного простору Росія фактично тестувала готовність Польщі реагувати на такі дії.

«Росіяни таким чином просто перевіряли, якою буде польська реакція. І перевірили«, — сказав публіцист.

Водночас Портников звернув увагу, що тоді появу російських безпілотників пояснювали нібито випадковим відхиленням від курсу. Однак особливості польоту дронів могли свідчити про зовсім інше.

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Спільний контроль повітряного простору за участю Польщі, Румунії та України

На переконання журналіста, Польща та Румунія мають домовитися з Україною про спільний контроль повітряного простору. Такий формат взаємодії дав би змогу чітко визначити відповідальність кожної зі сторін і зрозуміти, хто саме повинен реагувати на повітряні загрози.

Портников також наголосив, що це могло б зміцнити українську систему протиповітряної оборони. Захист західних областей частково могли б забезпечувати країни-партнери, тоді як українські сили ППО змогли б зосередити більше ресурсів на східному напрямку.

Польщі «треба відмовитися від ідеї, що це мирний час»

Окремо журналіст розкритикував аргументи про те, що Польща перебуває у «мирному часі», а тому її військові не можуть діяти так само, як українські.

«Може, треба відмовитися від ідеї, що це мирний час», — наголосив Портников.

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Він підкреслив, що не йдеться про безпосередню участь польської армії у війні проти Росії. За його словами, мова лише про знищення ракет і безпілотників, які порушують повітряний простір країни. На думку журналіста, якщо такі інциденти й надалі залишатимуться без належної реакції, це може призвести до значно небезпечніших наслідків. Нинішнього разу ракета впала в малолюдній місцевості, однак наступне порушення може завершитися зовсім інакше.

«Для мене це якась шизофренія», — резюмував Портников, коментуючи підхід, за якого країни НАТО фактично чекають, поки російська ракета чи дрон опиниться над їхньою територією, перш ніж визначати порядок реагування.

Російська ракета у Польщі — останні новини

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив не скликати Раду національної безпеки через падіння російської ракети Х-101 30 липня. Глава держави натомість очікує від уряду детального звіту щодо інциденту та дій відповідальних служб, нагадуючи, що за безпеку повітряного простору відповідають прем’єр і міністр оборони.

1 серпня МЗС Польщі викликало російського посла Георгія Міхна та вручило йому ноту протесту через падіння ракети Х-101 у Люблінському воєводстві. Варшава засудила ворожі дії, що загрожують безпеці країни, і закликала Росію припинити війну проти України.

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