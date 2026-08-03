Маринована слива на зиму: закуска з пікантним смаком

Мариновані сливи

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Маринована коктейльна слива є чудовою хрусткою закускою, яка прекрасно доповнить будь-який святковий стіл у зимовий період. Найкращий час для приготування такої консервації припадає на період від середини серпня до середини вересня, коли на ринках з’являється дрібна та щільна слива сорту угорка. Завдяки невеликому розміру фрукти ідеально просолюються та насичуються прянощами, зберігаючи при цьому пружну текстуру. За аналогією можна закривати і вишню, проте саме сливова закуска має винятковий пікантний смак.

Інгредієнти

Розрахунок інгредієнтів наведено на 8 банок об’ємом 0,5 літра:

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Слива дрібна (угорка): 2,4 кг

Вода (для маринаду): 1,5 літра

Цукор: 600 г

Кориця мелена: 0,5 чайної ложки

Лавровий лист: 8 шт. (по 1 в кожну банку)

Гвоздика: 16 шт. (по 2 в кожну банку)

Яблучний оцет: 150 мл

Покрокова технологія приготування

8 півлітрових банок ретельно миють, заливають крутим окропом на 5 хвилин, після чого воду зливають. Додаткова складна стерилізація не потрібна. Кришки також попередньо обдають окропом. Сливу ретельно перебирають, видаляють пошкоджені та миють у прохолодній воді. Чисті сливи щільно, але без зайвого утрамбовування викладають у підготовлені банки. У кожну банку додають по одному лавровому листочку та по 2 бутони гвоздики. Чайник води доводять до кипіння і заливають гарячою водою сливи в банках до самого верху. Банки накривають кришками та залишають на 20-30 хвилин, після чого окроп повністю зливають і виливають (він більше не знадобиться). В окрему каструлю наливають 1,5 літра води, додають 600 грамів цукру та 0,5 чайної ложки меленої кориці. Суміш ставлять на вогонь і доводять до кипіння. Після закипання вогонь вимикають і вводять 150 мл яблучного оцту, ретельно перемішуючи маринад. Гарячим маринадом заливають сливи в банках до верху. Банки герметично закривають кришками, перевертають догори дном і загортають під теплу ковдру або плед до повного охолодження.

Сливу рекомендується дегустувати приблизно через 2 місяці, щоб вона повністю настоялася та наситилася прянощами до зимових свят.

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