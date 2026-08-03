Пасажир піймався на гарячому після того, як забрав багаж в аеропорту: що він перевозив

Чоловік із валізою / Ілюстративне фото / © pexels.com

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Колишнього британського військового Пола Барретта затримали в аеропорту Ньюкасла (Англія) з 20 кг канабісу та понад кілограмом кетаміну у валізі. Попри попередні судимості, суддя дала йому останній шанс і звільнила з-під варти.

Про це пише Daily Star.

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38-річний Барретт прибув до Ньюкасла рейсом Jet2 із португальського Фару 4 травня. Після отримання валізи на стрічці видачі багажу його зупинили співробітники митниці.

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«Він підтвердив, що подорожував сам і що всі валізи належать йому. На запитання, чи пакував він їх, відповів, що не пакував цю валізу — її йому передали», — розповів прокурор Ніл Джонс.

За словами прокурора, коли митники поцікавилися вмістом багажу, Барретт відповів: «Я буду з вами чесним. Я везу трохи трави. У мене є борг, який потрібно віддати».

Під час огляду валізи правоохоронці виявили чотири пакунки з 20,5 кг смоли канабісу та ще один пакунок із 1,12 кг кетаміну. Оптова вартість вилучених наркотиків оцінювалася приблизно у 80 тис. фунтів стерлінгів (понад 4 млн 798 тис. грн), однак після роздрібного продажу їхня ціна на чорному ринку могла бути значно більшою.

Під час судового засідання Барретт зачитав підготовлену заяву, в якій повідомив, що є ветераном британської армії та має посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Він також визнав, що після завершення служби страждав від залежності від кокаїну та азартних ігор.

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У матеріалах справи зазначається, що Барретт має 18 попередніх судимостей. Серед них — вирок за зберігання кокаїну з наміром збуту, за який 2023 року він отримав умовне покарання. Крім того, чоловіка раніше визнавали винним у причетності до збуту кетаміну, зберіганні кокаїну та керуванні автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

За новими епізодами Баррет визнав себе винним за двома пунктами шахрайського ухилення від заборони на ввезення до Великої Британії канабісу та кетаміну.

«Він усвідомлює, у яку халепу себе втягнув, зв’язавшись із наркотиками. Він добре зрозумів урок і розуміє, що майже всі його проблеми із законом виникли саме через наркотики. Він відчайдушно хоче повернутися до своїх дітей. У нього вже є пропозиція роботи, а працевлаштування передбачає регулярне проходження тестів на наркотики», — заявив адвокат Кріс Нокс.

Суддя Сара Маллет наголосила, що дає Барретту, який до цього перебував під вартою, «останній шанс». Вона призначила йому 18 місяців позбавлення волі умовно з дворічним випробувальним терміном, а також зобов’язала відпрацювати 100 год. громадських робіт.

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Під час засідання у форматі відеозв’язку з в’язниці Барретт сказав: «Дякую за наданий шанс, пані. Я вас не підведу. Я думаю про своїх дітей».

Після того як чоловікові повідомили, що цього ж дня він вийде на волю, Барретт, залишаючи кімнату для відеоконференцій, не стримав емоцій і вигукнув: «Ну це просто чудово!»

До слова, в аеропорту Алабами (США) у багажі пасажирки знайшли п’ять викрадених гарматних ядер із історичного форту Морган. Експерти з’ясували, що предмети не містили вибухівки, проте перевозити їх авіатранспортом заборонено. Як виявилося, жінка не знала про знахідку — ядра до її валізи поклав підліток, який викрав ці предмети із форту.

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