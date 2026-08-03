Пассажир попался на горячем после того, как забрал багаж в аэропорту: что он перевозил

Мужчина с чемоданом / Иллюстративное фото / © pexels.com

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Бывший британский военный Пол Барретт был задержан в аэропорту Ньюкасла (Англия) с 20 кг каннабиса и более килограммом кетамина в чемодане. Несмотря на предыдущие судимости, судья дала ему последний шанс и освободила из-под стражи.

Об этом пишет Daily Star.

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38-летний Барретт прибыл в Ньюкасл рейсом Jet2 из португальского Фара 4 мая. После получения чемодана на ленте выдачи багажа его остановили сотрудники таможни.

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«Он подтвердил, что путешествовал сам и что все чемоданы принадлежат ему. На вопрос, упаковывал ли он их, ответил, что не упаковывал этот чемодан — его ему передали», — рассказал прокурор Нил Джонс.

По словам прокурора, когда таможенники поинтересовались содержимым багажа, Барретт ответил: «Я буду с вами честным. Я везу немного травы. У меня есть долг, который нужно отдать».

Во время осмотра чемодана правоохранители обнаружили четыре пакета с 20,5 кг смолы каннабиса и еще один пакет с 1,12 кг кетамина. Оптовая стоимость изъятых наркотиков оценивалась примерно в 80 тыс. фунтов стерлингов (более 4 млн 798 тыс. грн), однако после розничной продажи их цена на черном рынке могла быть значительно больше.

Во время судебного заседания Барретт зачитал подготовленное заявление, в котором сообщил, что является ветераном британской армии и имеет посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Он также признал, что по завершении службы страдал от зависимости от кокаина и азартных игр.

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В материалах дела отмечается, что у Барретта есть 18 предидущих судимостей. Среди них приговор за хранение кокаина с намерением сбыта, за который в 2023 году он получил условное наказание. Кроме того, мужчину ранее признавали виновным в причастности к сбыту кетамина, хранении кокаина и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

По новым эпизодам Баррет признал себя виновным по двум пунктам мошеннического уклонения от запрета на ввоз в Великобританию каннабиса и кетамина.

«Он осознает, в какую передрягу себя втянул, связавшись с наркотиками. Он хорошо понял урок и понимает, что почти все его проблемы с законом возникли именно из-за наркотиков. Он отчаянно хочет вернуться к своим детям. У него уже есть предложение работы, а трудоустройство предполагает регулярное прохождение тестов на наркотики», — заявил адвокат Крис Нокс.

Судья Сара Маллет подчеркнула, что дает Барретту, который до этого находился под стражей, последний шанс. Она назначила ему 18 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, а также обязала отработать 100 ч. общественных работ.

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Во время заседания в формате видеосвязи из тюрьмы Барретт сказал: «Спасибо за предоставленный шанс, госпожа. Я вас не подведу. Я думаю о своих детях».

После того как мужчине сообщили, что в этот же день он выйдет на свободу, Барретт, покидая комнату для видеоконференций, не сдержал эмоций и воскликнул: «Ну это просто замечательно!»

К слову, в аэропорту Алабамы (США) в багаже пассажирки обнаружили пять украденных пушечных ядер из исторического форта Морган. Эксперты выяснили, что предметы не содержали взрывчатки, однако перевозить их авиатранспортом запрещено. Как оказалось, женщина не знала о находке — ядра в чемодан положил подросток, похитивший эти предметы из форта.

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