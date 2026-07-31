Переполох в аэропорту: в богаже пассажирки нашли украденные боеприпасы к пушке (фото)

Пушечные ядра

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Во время сканирования багажа в аэропорту США сотрудник Управления транспортной безопасности (TSA) заметил подозрительные предметы и сначала принял их за взрывное устройство. Как впоследствии выяснилось, пассажирка перевозила в чемодане пять украденных пушечных ядер из исторического форта Морган.

Об этом пишет Unilad.

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Сотрудники TSA регулярно обнаруживают при осмотре пассажирского багажа необычные вещи, однако находка, сделанная в этом месяце в Международном аэропорту Gulf Shores в американском штате Алабама, удивила даже опытных инспекторов.

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18 июля во время проверки чемодана на рентгеновском сканере сотрудники службы безопасности обратили внимание на несколько крупных предметов внутри. По изображению на экране они не смогли сразу определить, что именно находится в багаже. После детального осмотра чемодана инспекторы обнаружили пять круглых предметов, каждый из которых был тщательно завернут в бумажные полотенца.

Старший сотрудник TSA Джастин Дюпри сразу обратился за помощью, поскольку не мог установить, что именно держит в руках.

«Моя первая мысль была: „Я не вижу запала, надо быстро звать помощь“. Я не мог полностью рассмотреть предмет и боялся, что держу в руках боевое взрывное устройство», — рассказал он.

После дополнительной проверки выяснилось, что в багаже находились пять небольших пушечных ядер, которые ранее были украдены из расположенного неподалеку форта Морган. Все ядра отличались между собой по размеру. Как отметил Дюпри, самые большие из них весили примерно столько же, как спортивное ядро для толкания, а по габаритам напоминали грейпфрут.

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Пушечное ядро

«Я никогда не видел ничего столь необычного. Мне попадались обучающие гранаты и инертные боеприпасы, но никогда — что-то вроде похищенного артефакта, словно из фильмов об Индиане Джонсе», — поделился впечатлениями сотрудник TSA.

Старший инспектор TSA Ричард Кэш, работавший вместе с Дюпри, также предположил, что найденный предмет мог представлять угрозу.

«После этого я поручил Джастину не выпускать чемодан из-под контроля, пока я не сообщу соответствующим службам», — говорится в его заявлении.

Об инциденте оперативно сообщили региональному специалисту TSA по взрывчатым веществам и заместителю федерального директора по безопасности, координирующему взаимодействие с правоохранителями. Кроме того, в аэропорт вызвали местных полицейских на случай, если потребуется привлечь саперов.

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Позже эксперты установили, что пушечные ядра не содержали взрывчатых веществ или других активных компонентов. Несмотря на это, их все равно запретили перевозить авиатранспортом.

«Технически это были артиллерийские боеприпасы, относящиеся к запрещенным предметам. При участии специалиста по взрывчатым веществам и правоохранителей, а также потому, что сначала мы не могли определить, являются ли они инертными, существовала вероятность, что они могли представлять опасность для самолета», — объяснил Кэш.

Впоследствии полиция установила, что владелица чемодана даже не знала о пушечных ядрах, которые были среди ее вещей. В шерифском управлении округа Болдвин сообщили, что боеприпасы в чемодан положил несовершеннолетний, вынесший их из хранилища форта Морган. После завершения проверки пушечные ядра вернули в форт, а его администрация решила не привлекать несовершеннолетнего к ответственности.

«Даже если предмет инертен и не представляет активной угрозы, путешественникам не стоит приносить в аэропорт любое оружие или даже его копии. Это может повлечь за собой тревогу служб безопасности, задержки рейсов и создать риски для безопасности», — рассказала федеральный директор по безопасности TSA в Алабаме Тара Корс.

К слову, в Польше в аэропорту Кракова оштрафовали мужчину, который во время проверки перед вылетом в Дубай пошутил, что в его чемодане есть бомба и ножи. Спецслужбы тщательно проверили багаж и пассажира, но никаких взрывчатых веществ или опасных предметов не обнаружили.

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