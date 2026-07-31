"Обвинил врача ВВК в отправке на смерть и резал ее 17 раз": детали жуткого убийства во время мобилизации

31-летний подозреваемый в убийстве врача ВВК арестован судом. / © ТСН

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Стали известны подробности резонансного убийства в Подольском районе Киева. Там в помещении одного из медицинских учреждений задержанный 31-летний Сергей Г., по версии следствия, зарезал 55-летнего врача Ларису Панасенко, которая была в составе ВВК хирургом и согласно должностным обязанностям должна была установить, пригоден ли он к службе.

Нарушитель мобилизации: остановили на блокпосту и доставили на ВВК

Как выяснил ТСН.ua, хронология этого преступления, согласно данным правоохранителей, следующая: «Гражданин Сергей Юрьевич Г. ехал к стоматологу или от стоматолога в такси со своей мамой, автомобиль был остановлен на одном из блокпостов для проверки документов тех, кто находился в салоне».

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Далее, как уже сообщал Киевский городской ТЦК, представителями Национальной полиции в Подольский районный в г. Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки «был доставлен нарушитель воинского учета, который не прошел военно-врачебную комиссию».

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После этого, по данным ТЦК, с целью устранения причины правонарушения он был направлен на прохождение ВВК на внештатную военно-врачебную комиссию №1 при Подольском ТЦК.

ВВК в Киеве: мужчина нанес врачу 17 ударов ножом после разговора

По данным источников ТСН.ua во властных структурах Киева, в кабинете врача Ларисы Панасенко произошел конфликт, начавшийся с разговора на повышенных тонах.

«Подозреваемый заявил, что ехал от стоматолога, жаловался на зубную боль. Врачу он пожаловался на зубную боль, рассчитывая, что его осмотрят и не сразу мобилизуют. Есть информация, что врач свысока ответила ему: "Ой, все говорят, что такие больные…". На это он ответил ей, что она отправляет его на смерть, а после этого он некоторое время размышлял, что делать, а потом нанес 17 хаотических ударов ножом», — рассказали нам источники во властных структурах.

Задержанный 31-летний Сергей Г. сразу после убийства. Фото: Киевская городская прокуратура

По проверенным данным правоохранителей, 31-летний Сергей Г. раньше никогда не привлекался к уголовной или административной ответственности, официально не трудоустроен.

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Врач ВВК забирала на лечение сельских кошек

Как выяснил ТСН.ua, врач Лариса Панасенко, хоть и работала в Киеве, но была уроженкой села Клищинцы Черкасской области.

Один из ее знакомых краевед Олег Ткаченко рассказал нам, что этого врача, которая прошла путь от медсестры, были основания считать вспыльчивым человеком, хотя сам он с ней не конфликтовал и буквально на днях поздравил с юбилеем — 16 июля ей исполнилось 55 лет.

Кроме того, Олег Ткаченко говорит, что в свое время, когда она начала работать в ВВК, предупредил ее, что «кто-то из людей может посылать проклятия в ее адрес».

«Здесь в селе у нее есть дом, оставшийся ей в наследство. То есть как дача. О самой Ларисе я могу сказать, что личная жизнь у нее не сложилась. В Киеве она сожительствовала с врачом, который старше нее, он уже умер. Как человек она была вспыльчивой — могла поконфликтовать, если, например, ей выдали справку с какой-то ошибкой. При этом она очень любила кошек, я называл ее "кошачьей мамой". Она жила котами, отвозила на лечение в Киев, если видела, что кот нуждался в лечении. А потом привозила в село. Собственная семья, дети — с этим у нее, по моей информации, не сложилось в жизни. Она была относительно состоятельной женщиной — у нее здесь три земельных пая, дом, в Кременчуге — квартира, которую она сдавала, интересовалась давними, антикварными вещами», — говорит Олег Ткаченко.

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Он добавил, что после того, как она пошла работать в ВВК, стала реже приезжать в село. А теперь, по словам Ткаченко, в Киеве, возможно, ее и похоронить будет некому.

«Ее родственники похоронены здесь», — говорит он.

В этом контексте он вспоминает, что после выхода на пенсию врач планировала вернуться в село.

«Бывало, что конфликтовала с соседями из-за разделения участков или из-за ветки дерева, которая заглядывала во двор. Но со мной никогда не конфликтовала, ни разу», — резюмирует Олег Ткаченко.

По его словам, немалое количество имущества, которое принадлежало врачу, скорее всего, перейдет в наследство очень далекому ее родственнику, который до сих пор «даже не знал, как ее звали».

Убийство врача ВВК в Киеве: подозреваемый взят под стражу

Как сообщила сегодня пресс-служба Киевской городской прокуратуры, киевлянин, нанесший врачу ВВК семнадцать ударов ножом, заключен под стражу без права на залог.

«По ходатайству прокурора Подольской окружной прокуратуры города Киева Подольский районный суд города Киева избрал меру пресечения 31-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве врача. Мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога в течение 60 дней. Кроме того, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 367 УК, устанавливается, каким образом мужчина прошел в помещение ВВК с ножом», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Подозреваемому в случае доказанности вины грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что появились новые жуткие подробности убийства врача на ВВК в Киеве.

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