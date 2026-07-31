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Люди могут жить до 500 лет: биохакер сделал громкое заявление
Миллионер-биохакер заявил о возможности жить до 500 лет, но получил неизлечимую болезнь.
Брайан Джонсон, который инвестировал колоссальные средства в методы продления жизни и уверял, что люди способны жить до 500 лет, столкнулся с неожиданным диагнозом. Несмотря на миллионные затраты на экспериментальную терапию, у него обнаружили неизлечимое заболевание.
Об этом пишет Daily Star.
Призыв жить до 500 лет и новый диагноз
Технологический магнат годами тратит огромные средства на необычные методы лечения во имя долголетия. Ранее на этой неделе он написал в соцсети, что возрастной предел для людей может достигать 500 лет, и призвал действовать без промедления.
«Поступайте так, будто вы доживете до 500 лет, потому что вы можете это сделать», — отметил биохакер.
Однако недавно у самого Джонсона развился аутоиммунный гастрит — хроническое и неизлечимое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки слизистой желудка.
«Я обдумывал все и думаю, не зашел ли я слишком далеко с этой идеей долголетия», — отметил мужчина.
Экспериментальные методы омоложения
За годы стремления к вечной молодости Джонсон испытал множество противоречивых процедур — от переливания крови подростка (от чего он впоследствии отказался) до регулярных сеансов в сауне и охлаждения паховой области для снижения уровня микропластика в организме.
«Терапия, которая, по нашему мнению, наиболее отвечает за это снижение, — это сауна, поскольку она также вывела из моего организма большинство токсинов окружающей среды, в частности те, что связаны с разными видами пластика», — отметил биохакер.
Напомним, биохакер-миллиардер Брайан Джонсон, ранее откровенно рассказавший о трудностях в любви, назвал 10 строгих правил для своей потенциальной избранницы.