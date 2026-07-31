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Простой лайфхак с пылесосом, который сохранит ваши нервы: зачем одевать носок на трубу перед уборкой
Нередко при уборке бывают неприятные ситуации, когда любимые украшения или другие мелкие детали падают со стола на пол и исчезают в труднодоступных местах. Руками искать такие мелочи долго, а использовать пылесос страшно — ведь ценный предмет может навсегда оказаться внутри пылесборника.
Впрочем, существует простой бытовой лайфхак, который поможет решить эту проблему раз и навсегда. Все, что вам понадобится, это носок.
Как носок и пылесос помогают находить потерянные вещи
Эта идея может показаться странной, но она работает очень просто. Носок играет роль своеобразного защитного фильтра: через ткань свободно проходит воздух, а вот мелкие предметы остаются на ее поверхности, не попадая в контейнер или мешок.
Особенно полезным такой лайфхак может стать тогда, когда нужно найти:
серьги, застежки от украшений;
бусины;
кольца;
иглы или шпильки;
мелкие детали детского конструктора;
маленькие шурупы и т.д.
Вам не придется потом вытряхивать весь пылесборник в поисках предмета, вы просто снимете носок с трубы и заберете найденную вещь.
Как правильно одеть носок на пылесос
Очень важно сделать все правильно, чтобы лайфхак сработал:
Снимите широкую насадку из трубы пылесоса.
Натяните чистый носок на край трубы.
Надежно закрепите ее с помощью резинки для волос, чтобы ее не затянуло внутрь.
Включите пылесос и пройдитесь там, где могла потеряться вещь.
Предмет втянется посредством воздуха, но окажется на носке, а не в контейнере или мешке.
Что еще можно сделать со старым носком дома
Часто после стирки носки остаются без пара. Не торопитесь их выбрасывать. Их можно использовать с пользой.
Например:
использовать для очистки труднодоступных мест;
надеть на руку вместо перчатки от пыли;
применять для протирания жалюзи или мебели.
Такой простой предмет может стать по-настоящему полезным помощником в доме.
FAQ
Зачем одевать носок на пылесос?
Нос одевают на трубу пылесоса, чтобы найти потерянные мелкие вещи. Ткань не дает предметам попасть в пылесборник, поэтому серьги, кольца, детский конструктор и т.д. можно легко достать после уборки.
Как найти потерянную серьгу с помощью пылесоса?
Чтобы найти серьгу, нужно одеть на трубу пылесоса носок, закрепить ее резинкой и пропылесосить место, где может лежать украшение.