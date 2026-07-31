ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
244
Время на прочтение
2 мин

Простой лайфхак с пылесосом, который сохранит ваши нервы: зачем одевать носок на трубу перед уборкой

Нередко при уборке бывают неприятные ситуации, когда любимые украшения или другие мелкие детали падают со стола на пол и исчезают в труднодоступных местах. Руками искать такие мелочи долго, а использовать пылесос страшно — ведь ценный предмет может навсегда оказаться внутри пылесборника.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Зачем надевать носок на пылесос

Зачем надевать носок на пылесос / © pexels.com

Впрочем, существует простой бытовой лайфхак, который поможет решить эту проблему раз и навсегда. Все, что вам понадобится, это носок.

Как носок и пылесос помогают находить потерянные вещи

Эта идея может показаться странной, но она работает очень просто. Носок играет роль своеобразного защитного фильтра: через ткань свободно проходит воздух, а вот мелкие предметы остаются на ее поверхности, не попадая в контейнер или мешок.

Особенно полезным такой лайфхак может стать тогда, когда нужно найти:

  • серьги, застежки от украшений;

  • бусины;

  • кольца;

  • иглы или шпильки;

  • мелкие детали детского конструктора;

  • маленькие шурупы и т.д.

Вам не придется потом вытряхивать весь пылесборник в поисках предмета, вы просто снимете носок с трубы и заберете найденную вещь.

Как правильно одеть носок на пылесос

Очень важно сделать все правильно, чтобы лайфхак сработал:

  1. Снимите широкую насадку из трубы пылесоса.

  2. Натяните чистый носок на край трубы.

  3. Надежно закрепите ее с помощью резинки для волос, чтобы ее не затянуло внутрь.

  4. Включите пылесос и пройдитесь там, где могла потеряться вещь.

Предмет втянется посредством воздуха, но окажется на носке, а не в контейнере или мешке.

Что еще можно сделать со старым носком дома

Часто после стирки носки остаются без пара. Не торопитесь их выбрасывать. Их можно использовать с пользой.

Например:

  • использовать для очистки труднодоступных мест;

  • надеть на руку вместо перчатки от пыли;

  • применять для протирания жалюзи или мебели.

Такой простой предмет может стать по-настоящему полезным помощником в доме.

FAQ

Зачем одевать носок на пылесос?

Нос одевают на трубу пылесоса, чтобы найти потерянные мелкие вещи. Ткань не дает предметам попасть в пылесборник, поэтому серьги, кольца, детский конструктор и т.д. можно легко достать после уборки.

Как найти потерянную серьгу с помощью пылесоса?

Чтобы найти серьгу, нужно одеть на трубу пылесоса носок, закрепить ее резинкой и пропылесосить место, где может лежать украшение.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
244
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie