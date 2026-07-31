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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

В жакете, джинсах и кедах: Николь Кидман продемонстрировала стильный повседневный лук в Нью-Йорке

59-летняя актриса выйшла в свет в стильном образе smart casual.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Николь Кидман

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман попала в объективы папарацци в Нью-Йорке после мероприятия, посвященного промокампании шпионского сериала «Lioness», в котором она играет высокопоставленную сотрудницу ЦРУ Кейтлин Мид.

Для выхода актриса выбрала комфортный образ в стиле smart casual. На ней был серый приталенный однобортный жакет с большими накладными карманами, белая атласная рубашка с расстегнутыми несколькими верхними пуговицами и голубые прямые джинсы, которые слегка расширялись к низу. Обута она была в белые кеды.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

В руке Николь держала вместительную черную кожаную сумку с контрастной красной подкладкой. Звезда распустила волосы, сделала легкий макияж и завершила лук кольцами.

Напомним, Николь Кидман привлекла внимание своим смелым прозрачным топом оригинального дизайна на премьере сериала.

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Дата публикации
Количество просмотров
13
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