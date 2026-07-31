Биде / © Associated Press

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Есть вещи, о которых люди стесняются говорить даже с друзьями, но которые на самом деле касаются каждого. Личная гигиена — одна из них. Именно поэтому биде остается темой, вокруг которой существует парадокс: ведь те, кто им пользуется, часто с восторгом рассказывают о его преимуществах, а те, кто никогда не пробовал, имеют десятки вопросов и сомнений, об этом рассказало издание The Washington Post.

«Не будет ли грязная вода брызгаться обратно?», «Как оно вообще знает, куда направить струю?», «Не намокнет ли ванная комната?» — такие вопросы регулярно получает гастроэнтеролог Триша Пасрича, которая уже много лет пропагандирует использование биде.

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Миф № 1: руки станут грязнее

На самом деле — наоборот: по словам гастроэнтеролога, после использования биде на руках остается примерно в десять раз меньше микроорганизмов, чем после использования туалетной бумаги. То есть вода не только не создает дополнительных проблем с гигиеной, но и может сделать процедуру более гигиеничной.

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Миф № 2: грязная вода может попасть обратно

Это один из самых больших страхов тех, кто впервые задумывается о биде. Однако врач объясняет, что биде не использует воду из чаши унитаза. Струя подается через отдельную специальную насадку, подключенную к чистому водопроводу — такому же, как вода в вашей раковине.

Насадка расположена таким образом, чтобы направлять свежую воду именно туда, куда нужно, а не попадать в «глубины» унитаза. Поэтому неприятная ситуация с брызгами назад — всего лишь миф.

Миф № 3: необходимость специальных поз

Еще одно распространенное заблуждение — мнение, что пользование биде требует акробатических навыков. На самом деле все гораздо проще. Пользователю достаточно нажать кнопку или повернуть специальный регулятор, и система сама подаст воду в нужном направлении.

Никаких неудобных движений, наклонов или необходимости что-то делать внутри унитаза нет. Биде работает деликатно и точно — это больше похоже на фонтанчик с водой, а не на мощную струю из шланга.

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Миф № 4: вода будет повсюду в ванной

Еще один миф, который часто останавливает людей, — мысль «А вдруг после этого вся ванная комната будет мокрой?» Ответ врача прост — нет. Главный фактор, удерживающий воду там, где нужно, — это ваше тело. Насадка создает точную и мягкую струю, поэтому вода не разлетается вокруг.

Виды биде

Многие представляют себе биде как отдельную небольшую сантехническую чашу, которую можно увидеть в европейских ванных комнатах. Такие модели действительно существуют, но они требуют отдельного места и зачастую более сложной установки. В современных квартирах чаще используют другие варианты:

ручная насадка для биде — отдельный гигиенический душ рядом с унитазом

насадка, встроенная в сиденье унитаза — работает без необходимости вставать

полноценное сиденье или унитаз с функцией биде — с дополнительными возможностями, такими как подогрев сиденья или сушка воздухом.

Если используется ручная насадка, придется встать и самостоятельно направить струю. А если система встроена в сиденье, можно оставаться сидеть и просто позволить технологиям сделать свое дело.

Как высушиться после использования биде

Здесь всё зависит от модели и личных предпочтений. Среди вариантов:

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воспользоваться полотенцем

воспользоваться встроенной сушилкой

взять немного туалетной бумаги

Врач напоминает, что после использования биде не нужно вытирать огромное количество воды. Это не водопад, а лишь небольшое количество влаги.

Холодная вода

Этот вопрос очень интересует тех, кто представляет себе холодную струю в самый неподходящий момент. Однако современные модели часто оснащены подогревом воды и подогревом сиденья. Гастроэнтеролог называет это одной из самых приятных особенностей биде. Более простые насадки могут работать от холодного водоснабжения, но температура воды будет примерно такой же, как при мытье рук.

Кому рекомендуется биде

Гастроэнтеролог отмечает, что биде может быть особенно полезно для:

людей с геморроем

тем, кто страдает хронической диареей

людей с синдромом раздраженного кишечника

женщинам после родов, когда требуется особенно бережный уход

людей с болезнью Паркинсона или проблемами с подвижностью

тем, кому сложно полноценно очиститься с помощью одной только туалетной бумаги

Кроме того, биде может быть удобно для людей с более густым волосяным покровом в этой области, когда обычная бумага не даёт ощущения достаточной чистоты.

Биде — это не какая-то необычная сантехническая новинка и не роскошь для избранных, а просто другой, более современный способ ежедневной гигиены. Поэтому, по мнению гастроэнтеролога, каждый человек заслуживает большего комфорта в своей ванной комнате.

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