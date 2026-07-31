- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1459
- Время на прочтение
- 2 мин
Взрывы на полигоне в Хмельницком: есть раненые, с несколькими военными нет связи
После взрывов на полигоне в Хмельницком пропала связь с несколькими военными.
На военном полигоне 31 июля в Хмельницком взорвались боеприпасы. Ранены четверо военных, а с несколькими бойцами на данный момент нет связи.
Новые подробности об инциденте сообщили в Офисе генерального прокурора.
Взрывы на полигоне в Хмельницком — что известно
Сообщается, что инцидент произошел 31 июля 2026 около 11:55. Из-за взрывов ранения разной степени тяжести получили четверо военнослужащих — их оперативно доставили в медучреждение для оказания помощи.
«На данный момент также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте происшествия. Информация об их местонахождении уточняется», — отметили в прокуратуре.
Расследование и следственные действия
Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона возбудила уголовное производство. Предварительная правовая квалификация преступления — ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, что привело к травмированию нескольких человек).
«Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона. Устанавливаются обстоятельства, повлекшие взрывы», — заверили в ведомстве.
Правоохранители уже проводят допросы командования и личного состава воинской части. В настоящее время продолжается установление всех причин и обстоятельств чрезвычайной ситуации.
Взрывы в Хмельницком — последние новости
Напомним, в Хмельницком сегодня, 31 июля, прогремели взрывы, несмотря на то, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.
Источники ТСН.ua в правоохранительных органах говорят, что взрывы не связаны с российской атакой. В Силах специальных операций также подтвердили, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее взрыв и последующую детонацию.
Жители Хмельницкой громады во время чрезвычайного происшествия на полигоне одной из воинских частей слышали по меньшей мере три взрыва, причем последний из них был самым мощным.