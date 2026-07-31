Взрывы на полигоне в Хмельницком: есть раненые, с несколькими военными нет связи

Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

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На военном полигоне 31 июля в Хмельницком взорвались боеприпасы. Ранены четверо военных, а с несколькими бойцами на данный момент нет связи.

Новые подробности об инциденте сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Взрывы на полигоне в Хмельницком — что известно

Сообщается, что инцидент произошел 31 июля 2026 около 11:55. Из-за взрывов ранения разной степени тяжести получили четверо военнослужащих — их оперативно доставили в медучреждение для оказания помощи.

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«На данный момент также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте происшествия. Информация об их местонахождении уточняется», — отметили в прокуратуре.

Расследование и следственные действия

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона возбудила уголовное производство. Предварительная правовая квалификация преступления — ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, что привело к травмированию нескольких человек).

«Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона. Устанавливаются обстоятельства, повлекшие взрывы», — заверили в ведомстве.

Правоохранители уже проводят допросы командования и личного состава воинской части. В настоящее время продолжается установление всех причин и обстоятельств чрезвычайной ситуации.

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Взрывы в Хмельницком — последние новости

Напомним, в Хмельницком сегодня, 31 июля, прогремели взрывы, несмотря на то, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах говорят, что взрывы не связаны с российской атакой. В Силах специальных операций также подтвердили, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее взрыв и последующую детонацию.

Жители Хмельницкой громады во время чрезвычайного происшествия на полигоне одной из воинских частей слышали по меньшей мере три взрыва, причем последний из них был самым мощным.

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