"Третий взрыв был очень страшным": очевидица рассказала, что произошло на полигоне под Хмельницким

Взрыв. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Жители Хмельницкой общины во время чрезвычайного происшествия на полигоне одной из воинских частей слышали как минимум три взрыва, причем последний из них был самым мощным.

Об этом в интервью «Суспильному» рассказала местная жительница, продавщица Марьяна.

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По её словам, первый взрыв прогремел неожиданно и напугал людей, поскольку ему не предшествовали характерные звуки воздушной атаки.

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«Первый взрыв был неожиданным и очень громким. Действительно, все испугались, потому что мы понимали, что звука прилета не было. Знаете, когда летит снаряд, мы слышим, как он летит, и где-то слышен звук прилета. А этот первый взрыв произошел неожиданно. И довольно мощный», — рассказала она.

Свидетельница отметила, что после первого взрыва раздались ещё два. По её словам, второй взрыв напоминал детонацию боеприпасов, а третий оказался самым сильным.

«Второй взрыв прозвучал, и мы сразу поняли, что что-то взрывается — какие-то склады или что-то в этом роде. А третий был действительно очень мощным, волну было даже ощутимо на себе. Третий взрыв был очень страшным», — сказала Марьяна.

Напомним, 31 июля в Хмельницком раздались взрывы, несмотря на то, что в регионе не объявляли воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.

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Мэр Хмельницкого Александр Семчишин призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, «в зоне возможного разлета обломков силами полиции проведено оповещение», а сама зона оцеплена. Мэр города добавил, что поврежден ряд жилых домов и коммунальных зданий.

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