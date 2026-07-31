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"Третий взрыв был очень страшным": очевидица рассказала, что произошло на полигоне под Хмельницким
Второй взрыв, который слышали жители Хмельницкого, напоминал детонацию боеприпасов, а третий оказался самым сильным.
Жители Хмельницкой общины во время чрезвычайного происшествия на полигоне одной из воинских частей слышали как минимум три взрыва, причем последний из них был самым мощным.
Об этом в интервью «Суспильному» рассказала местная жительница, продавщица Марьяна.
По её словам, первый взрыв прогремел неожиданно и напугал людей, поскольку ему не предшествовали характерные звуки воздушной атаки.
«Первый взрыв был неожиданным и очень громким. Действительно, все испугались, потому что мы понимали, что звука прилета не было. Знаете, когда летит снаряд, мы слышим, как он летит, и где-то слышен звук прилета. А этот первый взрыв произошел неожиданно. И довольно мощный», — рассказала она.
Свидетельница отметила, что после первого взрыва раздались ещё два. По её словам, второй взрыв напоминал детонацию боеприпасов, а третий оказался самым сильным.
«Второй взрыв прозвучал, и мы сразу поняли, что что-то взрывается — какие-то склады или что-то в этом роде. А третий был действительно очень мощным, волну было даже ощутимо на себе. Третий взрыв был очень страшным», — сказала Марьяна.
Напомним, 31 июля в Хмельницком раздались взрывы, несмотря на то, что в регионе не объявляли воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.
Мэр Хмельницкого Александр Семчишин призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, «в зоне возможного разлета обломков силами полиции проведено оповещение», а сама зона оцеплена. Мэр города добавил, что поврежден ряд жилых домов и коммунальных зданий.