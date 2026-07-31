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- Консервация и варенье
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Маринованные кабачки на зиму без стерилизации: проверенный рецепт
Рецепт хрустящих, вкусных маринованных кабачков на зиму.
Это простой, бюджетный и проверенный годами рецепт, по которому овощи получаются невероятно хрустящими, вкусными и ароматными. Блюдо готовится быстро и не требует лишних затрат, а результат всегда превосходит ожидания — уже через неделю-две можно открывать первую баночку на пробу.
Необходимые ингредиенты на три литровые банки
Кабачки — около 1,8–2 кг (желательно брать молоденькие овощи с тонкой кожурой).
Чеснок — 9 зубчиков (по 3 зубчика на каждую банку).
Пахучая зелень — зонтики укропа или веточки петрушки (по вкусу).
Перец горошком — около 60 штук (по 20 штук в банке).
Острый перец — кусочки или сухой молотый перец (по желанию, примерно по половине чайной ложки на банке для любителей пикантности).
Лавровый лист — 3 штуки (по одному листочку на банке).
Ингредиенты для рассола (на 1,5 литра жидкости):
Каменная соль (не йодированная) — 70 г.
Сахар — 190 г.
Столовый уксус (9%) — 190 мл.
Пошаговый процесс приготовления
Молодые кабачки тщательно промойте в воде, срежьте плодоножки и кончики по бокам. По желанию можно срезать и кожуру, если она кажется грубой. Нарежьте кабачки аккуратными небольшими дольками или брусочками.
В чистые литровые банки выложите зелень укропа или петрушки, а также по три зубчика чеснока. В каждую банку насыпьте примерно по 20 штук перца горошком. По желанию добавьте острый перец или сухой острый чили.
Плотно, вертикально или пирамидкой уложите нарезанные кабачки в банки. Не бойтесь плотно утрамбовывать овощи руками, поскольку во время заливки кипятком они немного осядут.
Поставьте воду на огонь и доведите до кипения. Залейте крутым кипятком заполненные банки до верха, чтобы ни один кусочек кабачка не торчал. Накройте банки чистыми крышками и оставьте пропариваться на 10–15 минут.
Слейте воду из банок обратно в кастрюлю (удобно использовать крышку с отверстиями). Добавьте в слитую жидкость каменную соль, сахар и уксус в указанных пропорциях. Не забудьте положить в каждую банку по одному лавровому листочку. Доведите полученный рассол до кипения.
Залейте горячим кипящим рассолом кабачки в баночках под самую крышку и герметично закатывайте. Переверните банки вверх дном, тщательно укутайте в теплое одеяло или куртку и оставьте до полного охлаждения (лучше всего ночью).
Готовые консервированные кабачки получаются очень хрустящими, умеренно пряными и вкусными. Храните их в прохладном темном месте, а уже через несколько недель наслаждайтесь прекрасной домашней закуской.