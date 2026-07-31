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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Маринованные кабачки на зиму без стерилизации: проверенный рецепт

Рецепт хрустящих, вкусных маринованных кабачков на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
42 минуты
Пищевая ценность на 100 г
22 ккал
Комментарии
Маринованные кабачки на зиму

Маринованные кабачки на зиму

Это простой, бюджетный и проверенный годами рецепт, по которому овощи получаются невероятно хрустящими, вкусными и ароматными. Блюдо готовится быстро и не требует лишних затрат, а результат всегда превосходит ожидания — уже через неделю-две можно открывать первую баночку на пробу.

Необходимые ингредиенты на три литровые банки

  • Кабачки — около 1,8–2 кг (желательно брать молоденькие овощи с тонкой кожурой).

  • Чеснок — 9 зубчиков (по 3 зубчика на каждую банку).

  • Пахучая зелень — зонтики укропа или веточки петрушки (по вкусу).

  • Перец горошком — около 60 штук (по 20 штук в банке).

  • Острый перец — кусочки или сухой молотый перец (по желанию, примерно по половине чайной ложки на банке для любителей пикантности).

  • Лавровый лист — 3 штуки (по одному листочку на банке).

Ингредиенты для рассола (на 1,5 литра жидкости):

  • Каменная соль (не йодированная) — 70 г.

  • Сахар — 190 г.

  • Столовый уксус (9%) — 190 мл.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Молодые кабачки тщательно промойте в воде, срежьте плодоножки и кончики по бокам. По желанию можно срезать и кожуру, если она кажется грубой. Нарежьте кабачки аккуратными небольшими дольками или брусочками.

  2. В чистые литровые банки выложите зелень укропа или петрушки, а также по три зубчика чеснока. В каждую банку насыпьте примерно по 20 штук перца горошком. По желанию добавьте острый перец или сухой острый чили.

  3. Плотно, вертикально или пирамидкой уложите нарезанные кабачки в банки. Не бойтесь плотно утрамбовывать овощи руками, поскольку во время заливки кипятком они немного осядут.

  4. Поставьте воду на огонь и доведите до кипения. Залейте крутым кипятком заполненные банки до верха, чтобы ни один кусочек кабачка не торчал. Накройте банки чистыми крышками и оставьте пропариваться на 10–15 минут.

  5. Слейте воду из банок обратно в кастрюлю (удобно использовать крышку с отверстиями). Добавьте в слитую жидкость каменную соль, сахар и уксус в указанных пропорциях. Не забудьте положить в каждую банку по одному лавровому листочку. Доведите полученный рассол до кипения.

  6. Залейте горячим кипящим рассолом кабачки в баночках под самую крышку и герметично закатывайте. Переверните банки вверх дном, тщательно укутайте в теплое одеяло или куртку и оставьте до полного охлаждения (лучше всего ночью).

Готовые консервированные кабачки получаются очень хрустящими, умеренно пряными и вкусными. Храните их в прохладном темном месте, а уже через несколько недель наслаждайтесь прекрасной домашней закуской.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
261
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