Маринованные кабачки на зиму без стерилизации: проверенный рецепт

Маринованные кабачки на зиму

Реклама

Это простой, бюджетный и проверенный годами рецепт, по которому овощи получаются невероятно хрустящими, вкусными и ароматными. Блюдо готовится быстро и не требует лишних затрат, а результат всегда превосходит ожидания — уже через неделю-две можно открывать первую баночку на пробу.

Необходимые ингредиенты на три литровые банки

Кабачки — около 1,8–2 кг (желательно брать молоденькие овощи с тонкой кожурой).

Чеснок — 9 зубчиков (по 3 зубчика на каждую банку).

Пахучая зелень — зонтики укропа или веточки петрушки (по вкусу).

Перец горошком — около 60 штук (по 20 штук в банке).

Острый перец — кусочки или сухой молотый перец (по желанию, примерно по половине чайной ложки на банке для любителей пикантности).

Лавровый лист — 3 штуки (по одному листочку на банке).

Ингредиенты для рассола (на 1,5 литра жидкости):

Каменная соль (не йодированная) — 70 г.

Сахар — 190 г.

Столовый уксус (9%) — 190 мл.

Пошаговый процесс приготовления

Молодые кабачки тщательно промойте в воде, срежьте плодоножки и кончики по бокам. По желанию можно срезать и кожуру, если она кажется грубой. Нарежьте кабачки аккуратными небольшими дольками или брусочками. В чистые литровые банки выложите зелень укропа или петрушки, а также по три зубчика чеснока. В каждую банку насыпьте примерно по 20 штук перца горошком. По желанию добавьте острый перец или сухой острый чили. Плотно, вертикально или пирамидкой уложите нарезанные кабачки в банки. Не бойтесь плотно утрамбовывать овощи руками, поскольку во время заливки кипятком они немного осядут. Поставьте воду на огонь и доведите до кипения. Залейте крутым кипятком заполненные банки до верха, чтобы ни один кусочек кабачка не торчал. Накройте банки чистыми крышками и оставьте пропариваться на 10–15 минут. Слейте воду из банок обратно в кастрюлю (удобно использовать крышку с отверстиями). Добавьте в слитую жидкость каменную соль, сахар и уксус в указанных пропорциях. Не забудьте положить в каждую банку по одному лавровому листочку. Доведите полученный рассол до кипения. Залейте горячим кипящим рассолом кабачки в баночках под самую крышку и герметично закатывайте. Переверните банки вверх дном, тщательно укутайте в теплое одеяло или куртку и оставьте до полного охлаждения (лучше всего ночью).

Готовые консервированные кабачки получаются очень хрустящими, умеренно пряными и вкусными. Храните их в прохладном темном месте, а уже через несколько недель наслаждайтесь прекрасной домашней закуской.

Реклама

Новости партнеров