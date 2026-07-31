Как удалить пестициды из овощей и фруктов / © pexels.com

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Однако этого не всегда хватает, чтобы максимально избавиться от остатков пестицидов, которые могут оставаться на поверхности продуктов после выращивания и транспортировки.

Эксперты по безопасности пищевых продуктов отмечают: хотя обычная вода удаляет грязь, пыль и часть химических веществ, существует простой способ сделать очищение более эффективным. Речь идет об обычной пищевой соде, которая есть почти в каждом доме.

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Почему пестициды могут оставаться на овощах и фруктах

Пестициды используются в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей, грибков и болезней. Перед тем, как продукция попадает на полки магазинов, она проходит контроль, однако незначительные остатки разрешенных препаратов могут оставаться на кожуре.

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Больше всего это касается продуктов, потребляющих вместе с кожурой: яблок, винограда, персиков, нектаринов, огурцов, помидоров и ягод.

Чем лучше мыть овощи и фрукты

Специалисты рекомендуют использовать раствор пищевой соды. Исследования показывают, что сода помогает более эффективно удалять часть остатков пестицидов с поверхности плодов по сравнению с обычной промывкой водой.

Для этого достаточно:

налить в миску примерно 1 литр чистой воды;

добавить 1 чайную ложку пищевой соды;

окунуть овощи или фрукты на 10–15 минут;

затем тщательно промыть их под проточной водой.

Такой способ подходит для большинства жестких овощей и фруктов.

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Нужно ли использовать специальные моющие средства

Эксперты не советуют мыть продукты мылом, средствами для мытья посуды или бытовой химией. Они не предназначены для контакта с едой и могут оставлять собственные химические компоненты на поверхности плодов.

Также нет убедительных доказательств, что уксус гораздо эффективнее удаляет остатки пестицидов, чем правильное промывание водой или использование содового раствора.

Какие продукты нужно мыть особенно тщательно

Особое внимание следует уделить:

яблоком;

винограда;

клубники;

персикам;

нектарином;

болгарскому перцу;

огурцам;

зеленые;

листовым салатам.

Даже если производитель отмечает, что продукция уже вымыта, перед употреблением ее желательно снова промыть.

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Что еще поможет сделать продукты более безопасными

Кроме правильной мойки, эксперты советуют:

мыть руки перед приготовлением пищи;

использовать чистые кухонные доски и ножи;

по возможности очищать толстую кожуру овощей и фруктов;

не хранить немытые овощи рядом с готовыми к употреблению продуктами.

Ни один способ не гарантирует полного удаления всех пестицидов, так как часть веществ может проникать внутрь плода. Однако правильная мойка помогает значительно уменьшить их количество на поверхности.

Самым простым способом сделать овощи и фрукты более чистыми остается тщательная промывка. А если нужно повысить эффективность очищения, следует воспользоваться обычной пищевой содой. Это недорогой, доступный и безопасный метод, помогающий лучше удалять загрязнение и часть остатков пестицидов с поверхности продуктов.

FAQ

Помогает ли пищевая сода смыть пестициды из овощей и фруктов?

Да. Пищевая сода может эффективнее удалять часть остатков пестицидов с поверхности овощей и фруктов, чем обычная промывка водой. После замачивания продукты обязательно нужно тщательно ополоснуть под проточной водой.

Чем лучше мыть овощи и фрукты перед употреблением?

Лучше всего использовать чистую проточную воду. Если нужно дополнительно очистить поверхность продуктов, можно замочить в растворе пищевой соды (1 чайная ложка на 1 литр воды) на 10–15 минут, а затем хорошо промыть.

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