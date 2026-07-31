Експерти назвали єдиний засіб, який справді змиває пестициди з овочів і фруктів: він є майже на кожній кухні

Як видалити пестициди з овочів і фруктів / © pexels.com

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Проте цього не завжди вистачає, щоб максимально позбутися залишків пестицидів, які можуть залишатися на поверхні продуктів після вирощування та транспортування.

Експерти з безпеки харчових продуктів зазначають: хоча звичайна вода видаляє бруд, пил і частину хімічних речовин, існує простий спосіб зробити очищення ефективнішим. Йдеться про звичайну харчову соду, яка є майже в кожному домі.

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Чому пестициди можуть залишатися на овочах і фруктах

Пестициди використовують у сільському господарстві для захисту рослин від шкідників, грибків і хвороб. Перед тим як продукція потрапляє на полиці магазинів, вона проходить контроль, однак незначні залишки дозволених препаратів можуть залишатися на шкірці.

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Найбільше це стосується продуктів, які споживають разом зі шкіркою: яблук, винограду, персиків, нектаринів, огірків, помідорів та ягід.

Чим найкраще мити овочі та фрукти

Фахівці рекомендують використовувати розчин харчової соди. Дослідження свідчать, що сода допомагає ефективніше видаляти частину залишків пестицидів із поверхні плодів порівняно зі звичайним промиванням водою.

Для цього достатньо:

налити в миску приблизно 1 літр чистої води;

додати 1 чайну ложку харчової соди;

занурити овочі або фрукти на 10–15 хвилин;

після цього ретельно промити їх під проточною водою.

Такий спосіб підходить для більшості твердих овочів і фруктів.

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Чи потрібно використовувати спеціальні мийні засоби

Експерти не радять мити продукти милом, засобами для миття посуду або побутовою хімією. Вони не призначені для контакту з їжею і можуть залишати власні хімічні компоненти на поверхні плодів.

Також немає переконливих доказів, що оцет значно ефективніше видаляє залишки пестицидів, ніж правильне промивання водою або використання содового розчину.

Які продукти потрібно мити особливо ретельно

Особливу увагу варто приділити:

яблукам;

винограду;

полуниці;

персикам;

нектаринам;

болгарському перцю;

огіркам;

зелені;

листовим салатам.

Навіть якщо виробник зазначає, що продукція вже помита, перед вживанням її бажано ще раз промити.

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Що ще допоможе зробити продукти безпечнішими

Окрім правильного миття, експерти радять:

мити руки перед приготуванням їжі;

використовувати чисті кухонні дошки та ножі;

за можливості очищати товсту шкірку овочів і фруктів;

не зберігати немиті овочі поруч із готовими до вживання продуктами.

Жоден спосіб не гарантує повного видалення всіх пестицидів, адже частина речовин може проникати всередину плоду. Проте правильне миття допомагає значно зменшити їхню кількість на поверхні.

Найпростішим способом зробити овочі та фрукти чистішими залишається ретельне промивання. А якщо потрібно підвищити ефективність очищення, варто скористатися звичайною харчовою содою. Це недорогий, доступний і безпечний метод, який допомагає краще видаляти забруднення та частину залишків пестицидів із поверхні продуктів.

FAQ

Чи допомагає харчова сода змити пестициди з овочів і фруктів?

Так. Харчова сода може ефективніше видаляти частину залишків пестицидів із поверхні овочів і фруктів, ніж звичайне промивання водою. Після замочування продукти обов’язково потрібно ретельно сполоснути під проточною водою.

Чим найкраще мити овочі та фрукти перед вживанням?

Найкраще використовувати чисту проточну воду. Якщо потрібно додатково очистити поверхню продуктів, можна замочити їх у розчині харчової соди (1 чайна ложка на 1 літр води) на 10–15 хвилин, а потім добре промити.

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