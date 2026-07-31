Провісник зробив тривожний прогноз для Трампа: під загрозою не лише президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, відомий своїми прогнозами про Brexit та перемогу Дональда Трампа на виборах 2016 року, зробив тривожну заяву. У своєму відео на YouTube він розповів про видіння, у якому американський лідер разом із командою опинився в укритті через кризу.

Про це повідомляє Daily Star.

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Видіння про «кімнату паніки» та загрозу для адміністрації

За словами провісника, йому наснився президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші посадовці адміністрації, які зачинилися в «кімнаті паніки», схожій на бомбосховище. Ця криза, на його думку, може досягти апогею вже у найближчі шість-вісім тижнів.

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Екстрасенс описав свій сон так:

«Мені наснився президент Трамп у кімнаті паніки — одній із тих кімнат, у яких зачиняються, якщо стався напад. Я подумав: "Це ніби виникло з нізвідки". Коли сняться такі сни, мені доводиться думати: "Чому моя підсвідомість мені це підкидає?"»

Він додав, що не очікує ядерної війни чи чогось подібного. На його думку, такий сон є символічним і дещо перебільшеним, проте він свідчить про високий ризик і реальну небезпеку для життя як самого Трампа, так і інших представників американської адміністрації загалом.

Атака з боку Ірану та небезпека для оточення

Крейг пов’язав ці побоювання з можливими діями Ірану, який, на його думку, готує нову хвилю атак на американських політиків через плани США в регіоні.

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«Я прогнозую, що Іран почне нову хвилю атак на американських політиків. Ми вже знаємо, що Трамп, та й Америка загалом, планує щось грандіозне зараз в Ірані. А іранці вже сказали: "Ми вас дістанемо. Ви будете нажахані тим, що ми з вами зробимо. Ми вас дістанемо, Трампе", і таке інше. Отже, очевидно, що зараз діє найвищий можливий рівень тривоги».

Водночас пророк зазначив, що сам американський президент навряд чи постраждає, проте застеріг про небезпеку для інших людей. За його словами, під загрозою можуть опинитися особи, пов’язані з родиною Трампів або провідними політиками. Він також припустив, що це може статися найближчим часом — у серпні чи вересні.

Застереження щодо британського флоту

Окрім ситуації навколо США, екстрасенс поділився ще одним тривожним видінням, яке стосується Великої Британії. Він побачив загибель військово-морського судна, схожого на мінний тральщик Королівського флоту.

«Також був ще один спалах, який, здавалося, знову спав мені на думку, коли я прокидався… Я побачив, е-е… військово-морське судно, що тоне. Воно перекинулося, тому ніс був спрямований вгору, що здалося мені дивним, і мені здалося, що це військово-морське судно. І було відчуття, що це британський військово-морський корабель, щось на кшталт мінного тральщика».

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Гамільтон-Паркер зазначив, що якщо новий прем’єр-міністр Енді Бернем вирішить направити військові ресурси до Ормузької протоки, британському флоту варто бути вдвічі обережнішим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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