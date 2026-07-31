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Сумніви Трампа про Patriot для України та атака дронів на російські міста та Крим: головні новини ночі 31 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 липня 2026 року:
У Росії повідомляють про масовану атаку дронів: під ударом могли бути НПЗ і порт Читати далі –>
Один із найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки українських дронів — Reuters Читати далі –>
Трамп поставив під сумнів виробництво ракет Patriot в Україні — FT Читати далі –>
Волгоград після вибухів затягнуло димом: повідомляють про пожежу біля НПЗ (відео) Читати далі –>
У Криму пролунала серія вибухів, Керченський міст перекрили Читати далі –>
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