Топ-10 найзавидніших холостяків України: Барських, Тополя, Бадоєв та інші, чиї серця вільні

Макс Барських, Тарас Тополя, Алан Бадоєв / © скриншот

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Український шоубізнес багатий не лише на гучні романи та весілля, а й на знаменитих чоловіків, які регулярно розбивають серця тисячам прихильниць.

Вони збирають повні зали, підкорюють екрани, очолюють музичні чарти й залишаються одними з найобговорюваніших чоловіків країни. За їхнім особистим життям уважно стежать, а кожен новий спільний вихід чи загадковий допис миттєво породжує чутки про роман. Одні відкрито зізнаються, що поки не готові до нових серйозних стосунків, інші майстерно оберігають приватність, лише підігріваючи інтерес до себе.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала найзавидніших холостяків українського шоубізнесу, чиї серця офіційно залишаються вільними або ж їхній романтичний статус досі оповитий інтригою.

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Тарас Цимбалюк

Після яскравої участі в шоу «Холостяк» особисте життя Тараса Цимбалюка стало однією з найобговорюваніших тем українського шоубізнесу. Останніми місяцями акторові дедалі частіше приписують роман з колегою Оленою Світлицькою. Зірок помічали разом на публікаціях друзів, а також регулярно помічають на дозвіллі удвох. Втім, самі актори не підтверджували стосунків, тож їхній зв’язок залишається предметом пліток. Саме тому артист впевнено продовжує очолювати список найпопулярніших холостяків серед зірок.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Володимир Дантес

Після розлучення з Надею Дорофєєвою та завершення стосунків з Дашею Кацуріною особисте життя співака не припиняє цікавити фанів. Нещодавно Дантесу знову почали приписувати новий роман, однак жодних офіційних підтверджень артист не робив. Тим часом його харизма, почуття гумору та відвертість давно зробили артиста фаворитом не лише серед прихильниць, а й серед колег, які нерідко жартують про бажання «захопити» такого завидного нареченого.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Макс Барських

Співак уже багато років залишається одним із найжаданіших чоловіків українського шоубізнесу. Барських рідко говорить про особисте життя й майже не показує його публіці. Щоправда, останнім часом артист інтригував шанувальників натяками, що його серце може бути зайняте. Втім подробиць він не розкривав, тому прихильниці не втрачають надії.

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Тарас Тополя

Після розлучення з Оленою Тополею співак зізнавався, що наразі не готовий до нових серйозних стосунків та не поспішає будувати нову історію кохання. Однак лідер гурту «Антитіла» цілком заслужено потрапляє до списку найзавидніших холостяків країни, адже настане мить, коли його серце все ж розтане.

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Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Олексій Дурнєв

Особисте життя зірки вже не перший рік залишається загадкою для шанувальників. У різний час блогерові та ведучому приписували романи з блогерками Дашею Кубік та Дашею Майоровою, однак жодних із цих чуток він так і не підтвердив. Дурнєв і нині воліє тримати романтичне подалі від публічності, що лише підігріває інтерес до його персони.

Олексій Дурнєв / © instagram.com/aleksey_durnev

MELOVIN

Артист завжди був відвертим із шанувальниками щодо важливих тем, але особисте життя воліє залишати поза публічним простором. Після розриву зі своїм нареченим співак не приховує, що його особисте життя зазнало змін. MELOVIN відверто розповідав, що знову відкрив для себе світ знайомств: реєструвався на різноманітних платформах, ходив на побачення та неодноразово ділився курйозними історіями про невдалі зустрічі. Водночас про нові серйозні стосунки співак не повідомляв, тож його серце й досі залишається одним із найжаданіших серед українських зірок.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Алан Бадоєв

Один із найуспішніших кліпмейкерів країни давно носить титул одного з найхаризматичніших чоловіків українського шоубізнесу. Після розлучення Алан Бадоєв не повідомляв про новий серйозний роман, хоча його ім’я як завидного нареченого голосно звучить у світських хроніках. Сам режисер традиційно не коментує чутки.

Алан Бадоєв / © instagram.com/alanbadoev

Нікіта Добринін

Після розлучення з Дашею Квітковою ведучий став одним із найобговорюваніших чоловіків українського медіапростору. Йому регулярно приписують нові романи, однак сам Добринін не оголошував про серйозні стосунки. Тож прихильниці не припиняють мріяти про шанс завоювати його серце.

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Микита Добринін

Коля Сєрга

Після початку повномасштабної війни Коля Сєрга майже повністю присвятив себе службі в лавах ЗСУ та культурним ініціативам на підтримку військових. Особисте життя артист не афішує, хоча час від часу йому приписують романи. Сам музикант жодних стосунків публічно не підтверджував і вважає за краще залишати приватне поза увагою. Харизматичний, успішний та з чіткою громадянською позицією, Сєрга залишається одним із найзавидніших холостяків.

Коля Сєрга / © instagram.com/thekolya

Олександр Терен

Ветеран війни та головний герой «Холостяка» також залишається серед найобговорюваніших чоловіків країни. Зокрема, йому приписували роман із блогеркою Оленою Мандзюк, однак жоден із них цього не підтвердив. Згодом Терен уперше показав публіці нову кохану, але й ці стосунки завершилися розривом. Тож наразі він офіційно залишається одним із найзавидніших холостяків українського шоубізнесу.

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Нагадаємо, нещодавно нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала, який вигляд мали трансгендерні та небінарні діти зірок до та після камінгауту. У Голлівуді чимало знаменитих родин дедалі частіше відкрито розповідають про нову ідентичність власних нащадків.

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