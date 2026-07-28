Цимбалюка та Світлицьку "заскочили" разом на весіллі: парні образи та окремий балкон у театрі

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк

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Актори Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк знову підігріли чутки про роман, з’явившись разом на розкішному весіллі в однаковій кольоровій гамі.

Гучне святкування відбулося 25 липня. Підприємці Спартак та Юлія Велішаєві запросили на весілля чимало відомих гостей. Урочистість пройшла в стінах театру імені Івана Франка, а музичний настрій вечора створювала Наталка Могилевська. Серед запрошених були й Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк. Акторка поділилася кадрами зі свята, де вони разом позували поруч із молодятами. Саме ці фото миттєво привернули увагу прихильників.

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«Будьте назавжди!"— написала знаменитість.

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Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк на весіллі Спартака та Юлії Велішаєвих / © instagram.com/olena_svitlytska

Не менше обговорень викликали й образи знаменитостей. Обоє обрали чорне вбрання, що лише посилило розмови про їхню близькість. Світлицька з’явилася у вечірній сукні з глибоким декольте від українського бренду, а Цимбалюк — у чорній сорочці та класичних штанах. У коментарях шанувальники вкотре припустили, що актори навмисно не приховують теплих стосунків, хоча офіційних заяв досі не робили.

Додаткову увагу прихильників привернули й світлини, якими поділилася наречена Юлія Велішаєва. На них Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк сидять поруч на окремому балконі театру, звідки спостерігали за основною частиною церемонії. Така розсадка лише посилила припущення фанатів, що на весілля актори завітали саме як пара.

Допис Юлії Велішаєвої / © instagram.com/olena_svitlytska

Цікавий нюанс вечора також не залишився поза увагою. За дописами гостей можна зробити висновок, що на святі була присутня й Наталка Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк різко висловився про найгучнішу прем’єру року та чесно сказав, що думає про роботу Нолана.

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