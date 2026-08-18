Терор “Цирконами”: чому Росія почала частіше застосовувати гіперзвукові ракети

Росія всліпу б’є по Україні ракетами «Циркон» після втрати супутникових даних / © Associated Press

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Посилення ударів російськими гіперзвуковими ракетами «Циркон» по цивільних об’єктах пов’язане із втратою російським військовим командуванням точних супутникових даних. Створення перешкод для російських центрів космічного зв’язку позбавило агресора можливості якісно наводити озброєння, що змусило його перейти до тактики площадної авіагарячки та терору.

Про це розповів військовий 413 полку «Рейд», експерт Defense Express Іван Киричевський в коментарі LIGA.net.

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Наслідки атак на космічний зв’язок РФ

Удари українських сил по російських центрах космічного зв’язку, здійснені влітку, завдали суттєвої шкоди системі отримання ворожою армією оперативної розвідувальної інформації. Через брак точних координаційних даних про потенційні цілі російські військові втратили можливість ефективно застосовувати високоточну зброю за її первинним призначенням.

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За словами аналітиків, саме дефіцит розвідувальних відомостей з орбіти змусив військове керівництво РФ змінити підхід до вибору озброєння та цілей. Постійні проблеми зі супутниковим зв’язком змушують окупантів переходити до хаотичних ударів по цивільній інфраструктурі.

«Припускаю, що це могла бути одна з причин, з якої росіяни могли перейти до такого от площадного терору, коли почали „Цирконами“ лупити по житлових будинках», — наголосив експерт.

Особливості ракети «Циркон»

Для ефективного наведення ракет типу «Циркон» росіянам критично необхідна постійна трансляція та оновлення супутникових даних. Без належної навігаційної підтримки з космосу застосування таких складних технологічних комплексів втрачає свою високу точність.

Ракета 3М22 «Циркон» спочатку створювалася російським оборонно-промисловим комплексом як протикорабельна зброя, проте згодом була модифікована для ураження наземних цілей. Незважаючи на заявлені Кремлем характеристики щодо швидкості у дев’ять Махів та дальності до 1000 кілометрів, реальні можливості цього озброєння під час обстрілів українських міст залишаються предметом гострих дискусій серед фахівців.

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Нагадаємо, Путін проговорився про слабке місце хваленої російської ракети «Циркон». Російський диктатор визнав, що розрекламована Кремлем ракета досі має проблеми з точністю.

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