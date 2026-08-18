Гроші

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Зарплати українським вчителям підвищать ще на 20% від 1 вересня. Як результат, молоді вчителі отримуватимуть орієнтовно від 12,8 до 17,7 тис. грн на руки, а педагоги з досвідом — від 16,9 до 28,5 тис. грн на місяць.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у коментарі щодо змін в оплаті праці педагогічних працівників 18 серпня.

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За його словами, конкретна сума залежатиме від кількох чинників, зокрема стажу роботи, кваліфікації та педагогічного навантаження.

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Як зміняться зарплати вчителів

Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%, а від 1 вересня передбачене додаткове підвищення ще на 20%.

Тож загальне зростання оплати праці 2026 року порівняно з 2025-м становитиме близько 50%.

Корецький наголосив, що підвищення зарплат педагогів є одним із пріоритетів державної політики.

«Якісна освіта починається з учителя. Професія педагога має бути гідно оплачена», — заявив прем’єр-міністр.

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Він також зазначив, що підвищення оплати праці реалізується за ініціативою президента України Володимира Зеленського.

«Цього року за ініціативою президента України Володимира Зеленського ми розпочали рік суттєвих підвищень оплати праці педагогів. Від 1 січня, ви знаєте, конкретна оплата зросла на 30% і від 1 вересня зросте ще на 20%. Загалом 50% порівняно з рівнем 2025 року», — сказав Корецький.

Підвищення зарплат триватиме

Прем’єр-міністр підкреслив, що нинішнє підвищення не є завершенням роботи над оплатою праці педагогів.

«Безумовно, це лише початок. І те, що потрібно доводити загалом оплату до ринкового рівня, до європейського рівня, — це поступова й постійна дія задля якісної оплати праці та її розвитку», — зазначив він.

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За словами Корецького, подальша робота має зробити систему оплати праці педагогів стабільнішою і передбачуванішою.

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