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ТСН у соціальних мережах

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Від 1 вересня українцям підвищать зарплати: хто отримуватиме більше

Від 1 вересня залізничникам піднімуть зарплату на 10–15%.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Зарплата залізничників зросте на 10–15%

Зарплата залізничників зросте на 10–15%

«Укрзалізниця» від 1 вересня підвищить зарплати понад 150 тисячам працівникам.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Зарплати в «Укрзалізниці» зростуть на 10-15%. Найбільшу прибавку отримають працівники дефіцитних професій.

«Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів», — зазначив Микола Калашник.

Загалом зміни торкнуться понад 150 тисяч осіб.

Наступний етап індексації вантажних тарифів запланований з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року.

Зарплата в Україні 2026 — останні новини

В Україні від 1 вересня на 20% підвищать заробітну плату педагогів і удвічі зростуть студентські стипендії. Ще понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Тим часом український ринок праці через війну та мобілізацію зіткнувся з гострим дефіцитом кадрів. Роботодавці активно шукають водіїв, будівельників і медиків, пропонуючи подекуди зарплати до 150 тисяч грн.

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