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Від 1 вересня українцям підвищать зарплати: хто отримуватиме більше
Від 1 вересня залізничникам піднімуть зарплату на 10–15%.
«Укрзалізниця» від 1 вересня підвищить зарплати понад 150 тисячам працівникам.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
Зарплати в «Укрзалізниці» зростуть на 10-15%. Найбільшу прибавку отримають працівники дефіцитних професій.
«Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів», — зазначив Микола Калашник.
Загалом зміни торкнуться понад 150 тисяч осіб.
Наступний етап індексації вантажних тарифів запланований з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року.
Зарплата в Україні 2026 — останні новини
В Україні від 1 вересня на 20% підвищать заробітну плату педагогів і удвічі зростуть студентські стипендії. Ще понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.
Тим часом український ринок праці через війну та мобілізацію зіткнувся з гострим дефіцитом кадрів. Роботодавці активно шукають водіїв, будівельників і медиків, пропонуючи подекуди зарплати до 150 тисяч грн.