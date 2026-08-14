Старі дерева важливіші за нові: вчені з’ясували, як вони впливають на смертність

Як старі дерева впливають на здоров’я та смертність людей / © Associated Press

Реклама

Збереження дорослих дерев у містах може мати більше значення для здоров’я людей, ніж висаджування нових. На це вказують результати дослідження, під час якого вчені протягом 11 років аналізували зміни деревного покриву та рівень смертності в районах Чикаго.

Про це повідомило видання Live Science.

Реклама

Науковці з’ясували, що важливим показником може бути не сама кількість дерев у місті, а те, як із року в рік змінюється площа їхніх крон.

Реклама

Як втрата дерев пов’язана зі смертністю

У межах дослідження фахівці вивчили супутникові дані про деревний покрив у районах Чикаго за період від 2011 до 2021 року. Отримані результати вони порівняли з понад 220 тисячами записів про смерті. Під час аналізу також враховували інші чинники, зокрема літню температуру, рівень забруднення повітря, доходи населення та житлову сегрегацію.

Аналіз показав, що в районах, де площа деревного пологу поступово зменшувалася, смертність, навпаки, зростала. Найсильніше така залежність проявлялася у найспекотніших частинах Чикаго. Водночас щорічне збільшення площі крон на один відсотковий пункт було пов’язане приблизно з 10% нижчим рівнем смертності.

Особливо помітне зниження показників дослідники зафіксували щодо смертей, пов’язаних із серцево-судинними та респіраторними захворюваннями, а також психічними розладами.

Водночас автори роботи застерігають від однозначних висновків. Отримані результати свідчать про зв’язок між динамікою деревного покриву та смертністю, але не доводять, що саме зникнення дерев безпосередньо призводить до зростання кількості смертей.

Реклама

Чому важливо зберігати дорослі дерева

Зелені насадження відіграють важливу роль в охолодженні міського середовища. Крони затінюють будівлі й тротуари, а випаровування води через листя допомагає знижувати температуру повітря. Однак дослідники припускають, що позитивний вплив дерев може бути пов’язаний не лише із захистом від спеки, оскільки залежність простежувалася для смертності від різних причин.

Найбільше скорочення деревного покриву науковці виявили у південних і західних районах Чикаго. Саме там також фіксували вищі літні температури та показники смертності. Натомість території поблизу озера були прохолоднішими, а рівень смертності там виявився нижчим.

Дослідники також розрахували, що могло б статися, якби площа деревних крон у Чикаго щороку зростала на 0,03%. За результатами моделювання, така зміна могла б бути пов’язана приблизно зі 105 відверненими смертями щороку. Водночас автори наголошують, що йдеться лише про оцінку потенційного ефекту, а не точний прогноз.

Професор міських досліджень і планування Університету штату Портленд Вівек Шандас, який не був залучений до дослідження, наголосив на важливості збереження зрілих дерев. Молодим саджанцям необхідні роки, щоб вирости, сформувати розлогу крону та створювати стільки ж тіні, скільки вже дорослі дерева.

Реклама

Тому, на думку дослідників, міська політика озеленення має передбачати не лише висаджування нових дерев. Не менш важливим є захист дорослих насаджень, які вже мають сформовані крони та виконують свою роль у міському середовищі.

Нагдаємо, раніше ми повідомляли, що вчені виявили напрочуд простий чинник, який може бути пов’язаний із нижчим ризиком розвитку цукрового діабету 2 типу. Йдеться про зелені насадження поблизу дому — приватні сади та громадські парки.

Новини партнерів