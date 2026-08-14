Що буде, якщо не їсти 36 годин: як змінюється організм під час голодування

Що буде, якщо не їсти 36 годин / © Credits

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Періодичне голодування стало популярним способом контролю ваги, однак тривала відмова від їжі може супроводжуватися небажаними наслідками. У Мережі показали симуляцію того, як, за твердженням авторів, змінюються процеси в організмі протягом 36 годин без їжі.

Відео опублікували на YouTube-каналі Wellness Wise, передає видання Unilad.

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У ролику поетапно показано, як організм нібито переходить від використання доступних запасів енергії до активнішого спалювання жиру.

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За версією авторів симуляції, приблизно через чотири години після останнього приймання їжі завершується активне травлення, рівень інсуліну знижується, а організм починає використовувати запаси глюкози. Через вісім годин він дедалі більше покладається на глікоген — запасену в печінці та м’язах форму глюкози.

Приблизно через 12 годин, як стверджується у відео, посилюється використання жиру як джерела енергії та починається перехід до кетозу. На 16-й годині автори пов’язують голодування з активацією аутофагії — клітинного механізму, під час якого клітини розщеплюють і повторно використовують частину власних компонентів.

Після 24 годин без їжі симуляція демонструє подальше використання жирових запасів. Автори також заявляють про зменшення запальних процесів і покращення чутливості до інсуліну. На 30-й годині вони пов’язують голодування зі зростанням рівня гормону росту, а на 36-й — із максимальною аутофагією та відновленням тканин.

Водночас такі твердження не варто сприймати як доведений сценарій, який однаково відбувається в організмі кожної людини. Професор метаболічної фізіології Університету Бата Джеймс Беттс зазначав, що чимало передбачуваних переваг використання жиру як основного джерела енергії не отримали переконливого підтвердження в дослідженнях на людях. За його словами, особливо в короткостроковій перспективі значних переваг для здоров’я не спостерігають.

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Організація з питань психічного здоров’я та розладів харчової поведінки The Emily Program також застерігає від надмірних обмежень у харчуванні. Серед можливих побічних ефектів періодичного голодування називають сильний голод, втому, головний біль, запаморочення, проблеми з травленням, дратівливість, порушення сну та зневоднення.

За тривалих або надмірних обмежень також можливі дефіцит поживних речовин. Крім того, фахівці звертають увагу на ризик формування нездорових стосунків із їжею, особливо якщо людина регулярно ігнорує сигнали голоду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щоб схуднути, не обов’язково відмовлятися від вечері чи вуглеводів після 18:00. Значно важливіше правильно розподіляти їжу протягом дня та обирати продукти, які надовго дають відчуття ситості.

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