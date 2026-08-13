Секрети молодості: 5 ранкових ритуалів, що змінюють життя жінки

Перебудова організму, різкі гормональні коливання та природне уповільнення метаболізму нерідко перетворюють ранок на випробування для жінок, які перетнули 50-річний рубіж.

Про це повідомляє EatingWell.

Перше, з чого радять починати одразу після пробудження — це легка та приємна. Достатньо просто м’яко потягнутися у ліжку або зробити кілька потягувань до носочків, щоб розігріти суглоби та покращити гнучкість.

Одразу після цього обов’язково випийте склянку звичайної води. За ніч тіло втрачає вологу, а правильний водний баланс зранку запускає роботу мозку, рятує від раптової втоми та допомагає залишатися зібраними протягом дня.

Після пробудження вийти на кілька хвилин на свіже повітря та зловити перші промені сонця. Коротке перебування на вулиці зранку знімає стрес, покращує настрій і заряджає порцією вітаміну D.

Фізична активність: це може бути довга прогулянка з собакою, легка зарядка чи домашній пілатес. Головне — рухатися активно хоча б кілька разів на тиждень, адже це найкращий спосіб зберегти м’язи міцними, а вагу в нормі під час гормональних перебудов.