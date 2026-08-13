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Принцеса Уельська вирушить у поїздку до країни, в якій не була десять років
Принц та принцеса Уельські планують візит до Індії у листопаді 2026 року після того, як побували в цій країні десять років тому 2016-го.
44-річна принцеса Уельська, за наявними даними, планує супроводжувати свого чоловіка, 44-річного принца Вільяма, у поїздці до Індії у листопаді на церемонію вручення премії Earthshot Prize 2026.
Кенсінгтонський палац поки що не підтвердив ці плани, пише People.
Якщо інформація підтвердиться, це буде перша поява принцеси Кейт на церемонії вручення премії Earthshot Prize від моменту першої церемонії в США, що відбулася в Бостоні 2022 року. Вона не була присутня на заході 2023 року в Сінгапурі, а також пропустила церемонію нагородження в Кейптауні 2024 року і церемонію в Ріо-де-Жанейро 2025 року, оскільки після того, як 2024 року їй було встановлено діагноз рак.
«Секрет шлюбу принца і принцеси Уельських полягає у взаємній підтримці протягом усієї їхньої роботи як членів королівської родини і батьків трьох маленьких дітей», — сказав королівський редактор Рассел Маєрс. «Все, що вони роблять, відбувається в тандемі, і це включає те, що Кетрін стала ініціаторкою створення Вільямом премії Earthshot Prize, коли він сумнівався, що вона зможе досягти такого глобального успіху».
Не дивно, що особиста підтримка Кейт надихає принца Вільяма, і він багато разів казав, що хотів би, щоб дружина супроводжувала його на цих заходах.