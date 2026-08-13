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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Уельська вирушить у поїздку до країни, в якій не була десять років

Принц та принцеса Уельські планують візит до Індії у листопаді 2026 року після того, як побували в цій країні десять років тому 2016-го.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

44-річна принцеса Уельська, за наявними даними, планує супроводжувати свого чоловіка, 44-річного принца Вільяма, у поїздці до Індії у листопаді на церемонію вручення премії Earthshot Prize 2026.

Кенсінгтонський палац поки що не підтвердив ці плани, пише People.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Якщо інформація підтвердиться, це буде перша поява принцеси Кейт на церемонії вручення премії Earthshot Prize від моменту першої церемонії в США, що відбулася в Бостоні 2022 року. Вона не була присутня на заході 2023 року в Сінгапурі, а також пропустила церемонію нагородження в Кейптауні 2024 року і церемонію в Ріо-де-Жанейро 2025 року, оскільки після того, як 2024 року їй було встановлено діагноз рак.

«Секрет шлюбу принца і принцеси Уельських полягає у взаємній підтримці протягом усієї їхньої роботи як членів королівської родини і батьків трьох маленьких дітей», — сказав королівський редактор Рассел Маєрс. «Все, що вони роблять, відбувається в тандемі, і це включає те, що Кетрін стала ініціаторкою створення Вільямом премії Earthshot Prize, коли він сумнівався, що вона зможе досягти такого глобального успіху».

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Не дивно, що особиста підтримка Кейт надихає принца Вільяма, і він багато разів казав, що хотів би, щоб дружина супроводжувала його на цих заходах.

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