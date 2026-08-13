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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Виходить заміж: Алессандра Амбросіо похизувалась обручкою з великим каменем

Модель показала, яке кільце подарував їй коханий під час заручин.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Алессандра Амбросіо та Бак Палмер

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо виходить заміж за свого хлопця — австралійського дизайнера чоловічих прикрас та аксесуарів Бака Палмера. Він зробив їй пропозицію на пляжі.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Як виявилося, заручини відбулися ще чотири місяці тому, проте пара вирішила деякий час тримати це в таємниці.

У своєму Instagram Алессандра похизувалася каблучкою з великим прозорим каменем прямокутної форми, яку їй подарував коханий.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

З огляду на те, що Бак — дизайнер прикрас, найімовірніше, обручка теж його авторства.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Зазначимо, що Амбросіо та Палмер перебувають у стосунках уже кілька років. Вони часто подорожують разом і регулярно публікують спільні фотографії в соціальних мережах. Відомо, що дизайнер також чудово ладнає з дітьми моделі від попередніх стосунків, а саму пару нерідко можна побачити на сімейних прогулянках, вечерях та відпочинку в різних куточках світу.

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо продемонструвала сідниці біля водоспаду.

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