Протеїн щодня: кому він справді потрібен, а кому може нашкодити

Протеїновий коктейль / © Credits

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Протеїновий порошок став звичною добавкою до смузі, йогуртів, кави та випічки. Однак щоденне його вживання потрібне далеко не всім.

Про це йдеться в матеріалі Martha Stewart.

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Дієтологи пояснюють: для більшості здорових дорослих протеїновий порошок може бути безпечним за умови помірного споживання, але в багатьох випадках необхідну кількість білка можна отримати зі звичайної їжі.

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Кому може знадобитися протеїн

Додаткове джерело білка може бути корисним людям, яким складно набрати його достатню кількість з раціону. Зокрема, йдеться про:

спортсменів і тих, хто активно займається силовими тренуваннями;

літніх людей, які прагнуть зберегти м’язову масу;

вегетаріанців і веганів;

людей, які відновлюються після хвороби, операції чи травми;

тих, хто має насичений графік і не завжди може повноцінно поїсти;

людей, які худнуть і водночас намагаються зберегти м’язи.

Водночас дієтолог Джеймі Гнау наголошує: протеїнові добавки варто використовувати насамперед тоді, коли потребу в білку не вдається покрити звичайними продуктами.

Чи можна пити протеїн щодня

За словами дієтологині Ізабель Баладі, для більшості здорових дорослих щоденне вживання протеїнового порошку загалом допустиме, якщо людина не отримує надмірної кількості білка та враховує його у своєму раціоні.

Безпека залежить від загального харчування, стану здоров’я та якості самої добавки.

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Надмірне споживання може мати небажані наслідки. Деякі порошки містять лактозу, цукрові спирти чи велику кількість додаткових інгредієнтів, які здатні спричиняти здуття, газоутворення або діарею.

Людям із гострими чи хронічними захворюваннями нирок підвищувати споживання білка без консультації з лікарем не рекомендують, оскільки це може створювати додаткове навантаження на органи.

Окремо варто враховувати калорійність: деякі протеїнові суміші можуть сприяти набору ваги, якщо їх додавати до раціону без урахування загальної калорійності.

Як вибрати протеїновий порошок

Експерти радять уважно читати склад і віддавати перевагу продуктам із мінімальною кількістю доданого цукру, ароматизаторів та інших добавок.

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Також бажано обирати протеїн, який пройшов незалежне лабораторне тестування. На упаковці можуть бути позначки NSF Certified for Sport, Informed Choice або USP.

Такі сертифікати не гарантують ефективності продукту, але підтверджують, що його склад перевіряли незалежні лабораторії.

Дієтологи також радять уникати так званих запатентованих сумішей, якщо виробник не вказує точну кількість окремих інгредієнтів.

Головний принцип простий: протеїновий порошок може бути зручним способом добрати білок, але не повинен автоматично замінювати повноцінне харчування.

Зазначимо, що білок асоціювався переважно зі спортзалами, фітнес коктейлями та раціоном професійних спортсменів. Але сьогодні нутриціологи все частіше говорять, що саме протеїн може стати одним із ключових елементів здорового старіння для жінок.

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