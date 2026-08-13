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На Одещині реактивний безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда «Одеса-Дніпро», де перебувало 340 пасажирів. За попередньою інформацією компанії, загинули машиніст та його помічник.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у четвер, 13 серпня.

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За його словами, це був прицільний удар реактивного «Шахеда» по локомотиву пасажирського потяга.

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«Попередньо, за наявною інформацією, цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді — машиністу та помічнику», — зазначив Перцовський.

Він запевняє, що після оголошеної тривоги через загрозу БПЛА моніторингова команда дала команду на зупинку, і під час заходу на станцію задля евакуації пасажирів дрон влучив у локомотив.

«Різкий маневр реактивного шахеда — це лічені хвилини, й у локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуації себе самих», — розповів він.

Перцовський додав, що 340 пасажирів та поїзна бригада були евакуйовані і наразі перебувають в безпеці. Постраждалих немає. «Укрзалізниця» організувала довезення пасажирів до Одеси автобусами.

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У Мережі показали кадри із місця удару дрона. На них видно, що після влучання у локомотив виникла пожежа. Пламені вогню охопили увесь локомотив потяга.

Чому потяг не зупинили одразу після появи загрози атаки

В «Укрзалізниці» пояснили, що локомотивна бригада, попри загрозу БПЛА, продовжувала вести поїзд, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони.

«Наші колеги до останнього виконували свою роботу й робили все, щоб захистити людей, за яких відповідали. Схиляємо голови перед відданістю наших колег та зберігаємо пам’ять про них. Ми поруч із їхніми близькими та зробимо все можливе, щоб підтримати їх у цей надзвичайно важкий час», — йдеться у заяві.

Атаки РФ по потягах «Укрзалізниці» — що відомо

Нагадаємо, 8 серпня російський безпілотник влучив у потяг «Суми—Київ». За даними поліції, потяг було атаковано близько 08:00 у Сумському районі, внаслідок чого було пошкоджено локомотив, виникла пожежа. Попередньо, без поранених.

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А 6 серпня окупаційна армія вдарила по місту Лозова у Харківській області, атакувавши залізничну станцію. Влучання сталося у вагон потяга поблизу залізничного вокзалу.

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