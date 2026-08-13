Зеленський заявив про нові пропозиції щодо миру та звернувся до США

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава висунула нові пропозиції для мирного врегулювання війни, та наголосив на необхідності більшої залученості США. Водночас глава держави категорично відкинув будь-які територіальні поступки Росії.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю CNN.

Реклама

За його словами, США мають активніше долучитися до розробки мирного плану.

Реклама

«Нам потрібна більша залученість американської сторони до мирного плану. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче припиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск», — сказав президент.

Водночас глава держави виключив можливість того, що Україна погодиться віддати Росії решту територій Донбасу, на які претендує Кремль. Він підкреслив, що одним із головних питань для Києва є отримання надійних гарантій безпеки.

Зеленський зазначив, що після можливої паузи у війні Росія може знову спробувати атакувати Україну, тому питання безпеки залишається принциповим.

«Росія починає говорити про цю війну, і вони говорять про територію. Ключове питання полягає в тому, чому він не прийде знову з 1 чи 2 додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чому він не прийде знову, щоб окупувати нас?», — сказав український лідер.

Реклама

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна та її партнери мають план тиску на президента РФ Володимира Путіна, який змусить його зупинити війну. За словами глави держави, для цього ЗСУ мають утримувати фронт заради сильної переговорної позиції, а також переносити війну на територію Росії, щоб змусити росіян відчути її наслідки і тиснути на владу. Крім того, Зеленський наголосив на потребі посилення допомоги від партнерів.

До слова, на думку посла Британії в Україні Ніла Кромптона, для примусу Путіна до переговорів Київ має розвивати власний оборонпром. За його оцінкою, важливими козирями України є здатність виробити 10 млн дронів 2026 року, демократія та інноваційне мислення громадян.

Новини партнерів