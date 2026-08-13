Зеленский заявил о новых предложениях по миру и обратился к США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство выдвинуло новые предложения для мирного урегулирования войны, и подчеркнул необходимость большей вовлеченности США. В то же время глава государства категорически отверг любые территориальные уступки России.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

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По его словам, США должны более активно приобщиться к разработке мирного плана.

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«Нам нужна большая вовлеченность американской стороны в мирный план. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет прекращать эту войну, и на него сейчас оказывается недостаточное давление», — сказал президент.

В то же время глава государства исключил возможность того, что Украина согласится отдать России остальную территорию Донбасса, на которую претендует Кремль. Он подчеркнул, что одним из главных вопросов для Киева является получение надежных гарантий безопасности.

Зеленский отметил, что после возможной паузы в войне Россия может снова попытаться атаковать Украину, поэтому вопрос безопасности остается принципиальным.

«Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос состоит в том, почему он не придет снова с 1 или 2 дополнительными миллионами солдат после большой паузы. Почему он не придет снова, чтобы нас оккупировать?», — сказал украинский лидер.

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Напомним, Зеленский заявил, что у Украины и ее партнеров есть план давления на президента РФ Владимира Путина, который заставит его остановить войну. По словам главы государства, для этого ВСУ должны удерживать фронт ради сильной переговорной позиции, а также переносить войну на территорию России, чтобы заставить россиян ощутить ее последствия и давить на власть. Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления помощи от партнеров.

Кстати, по мнению посла Британии в Украине Нила Кромптона, для принуждения Путина к переговорам Киев должен развивать собственный оборонпром. По его оценке, важными козырями Украины есть способность выработать 10 млн дронов в 2026 году, демократия и инновационное мышление граждан.

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