Владимир Путин. / © Associated Press

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В России дерзко заявляют, мол, не видят иного пути, кроме продолжения войны против Украины.

Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью одному из россМИ.

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По его словам, Кремль якобы готов и дальше продолжать боевые действия, традиционно обвиняя в этом Киев. Мол, именно украинская сторона не хочет мира.

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Галузин также повторил традиционные российские пропагандистские тезисы о так называемой «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также о якобы угрозах для самой страны-агрессорки.

В то же время представитель российского МИД лживо подчеркнул, что Москва якобы не закрывает двери для переговоров и даже предпочитает политико-дипломатический путь урегулирования войны.

В то же время, Кремль продолжает настаивать на собственных условиях для возможного переговорного процесса. По словам Галузина, РФ «готова» рассматривать «конструктивные предложения» по завершению войны против Украины. Впрочем, цинично добавил он, только при учете того, что Москва называет своими «законными интересами».

Представитель МИД напомнил, что речь идет об условиях, которые «фюрер» Владимир Путин озвучил в июне 2024-го во время выступления в МИД РФ. Среди них диктатор потребовал вывод украинских войск из части территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО.

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Напомним, ранее Михаил Галузин заявил, мол, Россия «всегда открыта» к переговорам по Украине. В то же время, он обвинил в противоположной Украине. По его словам, Киев якобы «вел себя не последовательно» и «запрещал переговоры».

Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют возвращаться к переговорам — пока не будут выполнены требования государства-агрессорки. Речь идет об ультиматуме, который Владимир Путин озвучил во время выступления в МИДе еще летом 2024-го.

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