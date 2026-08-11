- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 3977
- Время на прочтение
- 4 мин
Эмоции могут выйти из-под контроля: для четырех знаков зодиака начинается непростой период
11 августа Марс переходит в знак Рака и меняет общую астрологическую атмосферу. В ближайшие недели эмоции могут сильнее влиять на решения, а вопросы дома, семьи, личных границ и отношений выйдут на первый план. Для четырех знаков зодиака этот период может оказаться особенно насыщенным.
Во вторник, 11 августа 2026 года, Марс покидает знак Близнецов и переходит к Раку . В этом знаке планета будет находиться до 27 сентября.
В астрологии Марс связывают с активностью, упорством, конфликтами, желаниями и способом, которым человек отстаивает свое. Рак ассоциируют с чувствами, домом, семьей, безопасностью и прошлым.
Поэтому Марс в Раке может действовать отнюдь не так прямолинейно, как в других знаках. Вместо открытого противостояния могут накапливаться обиды, а решения будут чаще приниматься под влиянием эмоций. Астрологические прогнозы на этот транзит обращают внимание на усиление интуитивных реакций, защитного поведения и эмоциональной чувствительности.
Особенно заметным этот период может стать для Раков, Овнов, Весов и Козерогов.
Рак
Для Раков начинается активный период.
Марс переходит непосредственно в их знак, поэтому может появиться больше энергии и желание, наконец, взять ситуацию в собственные руки.
То, что представители знака долго терпели или откладывали, теперь может потребовать конкретных действий.
В то же время реакции могут стать более острыми. Ракам будет сложнее молчать там, где их границы нарушают, а давние обиды могут вдруг напомнить о себе.
Главная задача этого периода – различать ситуации, где действительно нужно защищать себя, и моменты, когда решение диктует только сильная эмоция.
Если правильно направить энергию Марса, следующие недели могут стать временем смелых личных решений.
Овен
Овнам придется больше внимания уделять дому и семье.
Могут активизироваться долгосрочные дела: ремонт, переезд, семейные договоренности или необходимость помочь близким.
Но именно родственные отношения могут оказаться и источником напряжения.
Овны привыкли действовать быстро, в то время как эмоциональный Марс в Раке требует учитывать чувства других людей. Поэтому может возникнуть ощущение, что близкие тормозят или не понимают их решений.
Не каждый спор следует выигрывать.
Иногда гораздо полезнее спросить себя: "Что именно я сейчас пытаюсь защитить?"
Ответ может оказаться совсем не тем, которого Овны ждали.
Весы
Для Весов Марс в Раке может активизировать профессиональную сферу.
Работы может стать больше, а вместе с ней – ответственности, конкуренции или ситуаций, в которых придется отстаивать свою позицию.
Это может быть продуктивным периодом для карьеры, если направить энергию не на конфликты, а на конкретную цель.
В то же время Весам, обычно стремящимся избегать открытого противостояния, может быть сложно балансировать между желанием сохранить мир и необходимостью сказать твердое «нет».
Особо внимательными следует быть к эмоциональным реакциям на критику.
Не каждое замечание является нападением, но и не каждую несправедливость нужно молча принимать.
Козерог
Для Козерогов главной темой могут стать отношения и партнерство.
Марс в противоположном знаке Рака символически переносит активность в сфере взаимодействия с другими людьми.
Это может проявиться очень по-разному: от нового страстного знакомства до необходимости, наконец, проговорить конфликт, который пара долго пыталась игнорировать.
В деловых партнерствах может появиться больше конкуренции.
Козерогам следует помнить, что компромисс не означает поражение, а откровенный разговор не обязательно должен превращаться в борьбу.
Если отношения крепкие, этот период может помочь партнерам перейти от разговоров к конкретным совместным действиям.
Почему Марс в Раке считают эмоциональным транзитом
В популярной астрологии Марс символизирует принцип действия: то, как человек добивается желаемого, защищается и реагирует на препятствия.
Рак относится к водной стихии и связан с чувствами, памятью, семьей и потребностью в безопасности.
Поэтому во время этого транзита люди могут не всегда говорить прямо о том, что их беспокоит.
Сначала может возникнуть обида или внутреннее напряжение – и только потом реакция.
Астрологические источники описывают Марс в Раке как период, когда поведение сильнее зависит от настроения, а защитная реакция может быть заметнее открытой агрессии.
Как использовать этот период себе на пользу
Марс в Раке – это не только про конфликты.
Его энергию можно направить на то, что требует защиты и заботы.
Это хороший символический период, чтобы:
установить личные границы;
заняться делами дома;
завершить давние семейные вопросы;
защитить собственные интересы;
проговорить накопленные обиды;
перестать соглашаться на то, что давно вызывает внутреннее сопротивление.
В то же время, перед резким решением полезно дать первой эмоциональной волне пройти.
Особенно это касается Раков, Овнов, Весов и Козерогов.
В ближайшие недели им может понадобиться не меньше смелости для спокойного разговора, чем для открытого противостояния.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.
Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.