Эмоции могут выйти из-под контроля: для четырех знаков зодиака начинается непростой период

Марс в Раке / © из соцсетей

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Во вторник, 11 августа 2026 года, Марс покидает знак Близнецов и переходит к Раку . В этом знаке планета будет находиться до 27 сентября.

В астрологии Марс связывают с активностью, упорством, конфликтами, желаниями и способом, которым человек отстаивает свое. Рак ассоциируют с чувствами, домом, семьей, безопасностью и прошлым.

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Поэтому Марс в Раке может действовать отнюдь не так прямолинейно, как в других знаках. Вместо открытого противостояния могут накапливаться обиды, а решения будут чаще приниматься под влиянием эмоций. Астрологические прогнозы на этот транзит обращают внимание на усиление интуитивных реакций, защитного поведения и эмоциональной чувствительности.

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Особенно заметным этот период может стать для Раков, Овнов, Весов и Козерогов.

Рак

Для Раков начинается активный период.

Марс переходит непосредственно в их знак, поэтому может появиться больше энергии и желание, наконец, взять ситуацию в собственные руки.

То, что представители знака долго терпели или откладывали, теперь может потребовать конкретных действий.

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В то же время реакции могут стать более острыми. Ракам будет сложнее молчать там, где их границы нарушают, а давние обиды могут вдруг напомнить о себе.

Главная задача этого периода – различать ситуации, где действительно нужно защищать себя, и моменты, когда решение диктует только сильная эмоция.

Если правильно направить энергию Марса, следующие недели могут стать временем смелых личных решений.

Овен

Овнам придется больше внимания уделять дому и семье.

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Могут активизироваться долгосрочные дела: ремонт, переезд, семейные договоренности или необходимость помочь близким.

Но именно родственные отношения могут оказаться и источником напряжения.

Овны привыкли действовать быстро, в то время как эмоциональный Марс в Раке требует учитывать чувства других людей. Поэтому может возникнуть ощущение, что близкие тормозят или не понимают их решений.

Не каждый спор следует выигрывать.

Иногда гораздо полезнее спросить себя: "Что именно я сейчас пытаюсь защитить?"

Ответ может оказаться совсем не тем, которого Овны ждали.

Весы

Для Весов Марс в Раке может активизировать профессиональную сферу.

Работы может стать больше, а вместе с ней – ответственности, конкуренции или ситуаций, в которых придется отстаивать свою позицию.

Это может быть продуктивным периодом для карьеры, если направить энергию не на конфликты, а на конкретную цель.

В то же время Весам, обычно стремящимся избегать открытого противостояния, может быть сложно балансировать между желанием сохранить мир и необходимостью сказать твердое «нет».

Особо внимательными следует быть к эмоциональным реакциям на критику.

Не каждое замечание является нападением, но и не каждую несправедливость нужно молча принимать.

Козерог

Для Козерогов главной темой могут стать отношения и партнерство.

Марс в противоположном знаке Рака символически переносит активность в сфере взаимодействия с другими людьми.

Это может проявиться очень по-разному: от нового страстного знакомства до необходимости, наконец, проговорить конфликт, который пара долго пыталась игнорировать.

В деловых партнерствах может появиться больше конкуренции.

Козерогам следует помнить, что компромисс не означает поражение, а откровенный разговор не обязательно должен превращаться в борьбу.

Если отношения крепкие, этот период может помочь партнерам перейти от разговоров к конкретным совместным действиям.

Почему Марс в Раке считают эмоциональным транзитом

В популярной астрологии Марс символизирует принцип действия: то, как человек добивается желаемого, защищается и реагирует на препятствия.

Рак относится к водной стихии и связан с чувствами, памятью, семьей и потребностью в безопасности.

Поэтому во время этого транзита люди могут не всегда говорить прямо о том, что их беспокоит.

Сначала может возникнуть обида или внутреннее напряжение – и только потом реакция.

Астрологические источники описывают Марс в Раке как период, когда поведение сильнее зависит от настроения, а защитная реакция может быть заметнее открытой агрессии.

Как использовать этот период себе на пользу

Марс в Раке – это не только про конфликты.

Его энергию можно направить на то, что требует защиты и заботы.

Это хороший символический период, чтобы:

установить личные границы;

заняться делами дома;

завершить давние семейные вопросы;

защитить собственные интересы;

проговорить накопленные обиды;

перестать соглашаться на то, что давно вызывает внутреннее сопротивление.

В то же время, перед резким решением полезно дать первой эмоциональной волне пройти.

Особенно это касается Раков, Овнов, Весов и Козерогов.

В ближайшие недели им может понадобиться не меньше смелости для спокойного разговора, чем для открытого противостояния.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

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