Емоції можуть вийти з-під контролю: для чотирьох знаків зодіаку починається непростий період

Марс в Раку / © із соцмереж

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У вівторок, 11 серпня 2026 року, Марс залишає знак Близнят і переходить до Рака. У цьому знаку планета перебуватиме до 27 вересня.

В астрології Марс пов'язують з активністю, наполегливістю, конфліктами, бажаннями та способом, у який людина відстоює своє. Рак натомість асоціюють із почуттями, домом, родиною, безпекою та минулим.

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Тому Марс у Раку може діяти зовсім не так прямолінійно, як в інших знаках. Замість відкритого протистояння можуть накопичуватися образи, а рішення частіше ухвалюватимуться під впливом емоцій. Астрологічні прогнози на цей транзит також звертають увагу на посилення інтуїтивних реакцій, захисної поведінки та емоційної чутливості.

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Особливо помітним цей період може стати для Раків, Овнів, Терезів та Козорогів.

Рак

Для Раків починається активний період.

Марс переходить безпосередньо до їхнього знака, тому може з'явитися більше енергії та бажання нарешті взяти ситуацію у власні руки.

Те, що представники знака довго терпіли або відкладали, тепер може вимагати конкретних дій.

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Водночас реакції можуть стати гострішими. Ракам буде складніше мовчати там, де їхні кордони порушують, а давні образи можуть раптом нагадати про себе.

Головне завдання цього періоду — розрізняти ситуації, де справді потрібно захищати себе, і моменти, коли рішення диктує лише сильна емоція.

Якщо правильно спрямувати енергію Марса, наступні тижні можуть стати часом сміливих особистих рішень.

Овен

Овнам доведеться більше уваги приділяти дому та родині.

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Можуть активізуватися справи, які довго відкладали: ремонт, переїзд, сімейні домовленості або необхідність допомогти близьким.

Але саме родинні стосунки можуть виявитися і джерелом напруження.

Овни звикли діяти швидко, тоді як емоційний Марс у Раку вимагає враховувати почуття інших людей. Через це може виникнути відчуття, що близькі гальмують або не розуміють їхніх рішень.

Не кожну суперечку варто вигравати.

Іноді набагато корисніше запитати себе: «Що саме я зараз намагаюся захистити?»

Відповідь може виявитися зовсім не тією, якої Овни очікували.

Терези

Для Терезів Марс у Раку може активізувати професійну сферу.

Роботи може стати більше, а разом із нею — відповідальності, конкуренції або ситуацій, у яких доведеться відстоювати свою позицію.

Це може бути продуктивний період для кар'єри, якщо спрямувати енергію не на конфлікти, а на конкретну мету.

Водночас Терезам, які зазвичай прагнуть уникати відкритого протистояння, може бути складно балансувати між бажанням зберегти мир і необхідністю сказати тверде «ні».

Особливо уважними варто бути до емоційних реакцій на критику.

Не кожне зауваження є нападом, але й не кожну несправедливість потрібно мовчки приймати.

Козоріг

Для Козорогів головною темою можуть стати стосунки та партнерство.

Марс у протилежному знаку Рака символічно переносить активність у сферу взаємодії з іншими людьми.

Це може проявитися дуже по-різному: від нового пристрасного знайомства до необхідності нарешті проговорити конфлікт, який пара довго намагалася ігнорувати.

У ділових партнерствах також може з'явитися більше конкуренції.

Козорогам варто пам'ятати, що компроміс не означає поразку, а відверта розмова не обов'язково повинна перетворюватися на боротьбу.

Якщо стосунки міцні, цей період може допомогти партнерам перейти від розмов до конкретних спільних дій.

Чому Марс у Раку вважають емоційним транзитом

У популярній астрології Марс символізує принцип дії: те, як людина домагається бажаного, захищається та реагує на перешкоди.

Рак належить до водної стихії та традиційно пов'язаний із почуттями, пам'яттю, родиною і потребою у безпеці.

Тому під час цього транзиту люди можуть не завжди говорити чітко про те, що їх турбує.

Спочатку може виникнути образа або внутрішнє напруження — і лише потім реакція.

Астрологічні джерела описують Марс у Раку як період, коли поведінка сильніше залежить від настрою, а захисна реакція може бути помітнішою за відкриту агресію.

Як використати цей період собі на користь

Марс у Раку — це не лише про конфлікти.

Його енергію можна спрямувати на те, що потребує захисту та турботи.

Це хороший символічний період, щоб:

встановити особисті кордони;

зайнятися справами дому;

завершити давні сімейні питання;

захистити власні інтереси;

проговорити накопичені образи;

перестати погоджуватися на те, що давно викликає внутрішній спротив.

Водночас перед різким рішенням корисно дати першій емоційній хвилі минути.

Особливо це стосується Раків, Овнів, Терезів і Козорогів.

Найближчими тижнями їм може знадобитися не менше сміливості для спокійної розмови, ніж для відкритого протистояння.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

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