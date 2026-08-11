Як зарядити телефон швидше: тест показав, що насправді дає режим польоту

Як зарядити телефон швидше / © pexels.com

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Увімкнений режим польоту справді може допомогти смартфону зарядитися трохи швидше. Однак експерименти показують, що йдеться лише про кілька хвилин, тому суттєво скоротити час біля розетки таким способом не вдасться.

Про це повідомило видання SlashGear.

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Сучасні смартфони часто отримують акумулятори місткістю понад 4000–5000 мА·год, які забезпечують тривалу автономну роботу. Водночас для повного відновлення заряду таких батарей потрібен час. Частково цю проблему розв’язують технології швидкого заряджання: деякі пристрої здатні поповнити значну частину заряду менш ніж за пів години.

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Попри це, користувачі шукають додаткові способи прискорити процес. Один із популярних лайфгаків — увімкнути режим польоту під час заряджання. Ідея полягає в тому, що без підключення до мобільної мережі та Wi-Fi телефон витрачає менше енергії, а отже, більше отриманої від зарядного пристрою потужності може спрямовуватися на акумулятор.

Цей спосіб перевіряли ще понад десять років тому. 2014 року CNET провів експеримент, під час якого режим польоту скоротив час повного заряджання приблизно на чотири хвилини. Під час заряджання до 50% різниця виявилася більшою — 11 хвилин.

Чи справді режим польоту пришвидшує заряджання

Щоб з’ясувати, чи працює цей лайфгак із сучасними смартфонами, провели серію тестів на Samsung Galaxy S24 Ultra. Телефон щоразу повністю розряджали до 0%, після чого під’єднували до зарядного пристрою та вимірювали час до досягнення 100%.

Після того як рівень заряду підіймався до 1%, смартфон вмикали. У тих випробуваннях, де перевіряли ефективність режиму польоту, його активували одразу після запуску пристрою.

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У всіх тестах використовували зарядний пристрій CMF Power 65W GaN. Більшість випробувань проводили за однакових умов — температура повітря становила приблизно 25 °C.

Результати показали, що режим польоту дійсно дає невелику перевагу. Найшвидше Galaxy S24 Ultra вдалося зарядити від 0 до 100% за 1 годину 2 хвилини.

Коли телефон залишався під’єднаним до мобільної мережі та Wi-Fi, найкращий показник становив 1 годину 9 хвилин. Отже, в цьому випадку режим польоту дозволив заощадити близько семи хвилин.

Тести повторювали впродовж кількох тижнів, і результати були подібними. З активованим режимом польоту смартфон переважно заряджався на 4–7 хвилин швидше. Середня різниця становила приблизно п’ять хвилин.

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Таким чином, результати нового експерименту загалом збігаються з висновками CNET, отриманими ще 2014 року. Режим польоту справді може трохи прискорити заряджання, але виграш у часі залишається незначним.

Є й очевидний недолік: поки режим польоту активний, користувач не отримуватиме звичайних дзвінків і повідомлень через мобільну мережу. Тож заради кількох хвилин доведеться тимчасово пожертвувати частиною можливостей смартфона.

Температура впливає на швидкість заряджання

Під час експерименту з’ясувалося, що режим польоту не завжди забезпечує однаковий результат. Одним із факторів, які суттєво впливали на тривалість заряджання, виявилася температура навколишнього середовища.

На початку випробувань фіксували випадки, коли Samsung Galaxy S24 Ultra навіть із увімкненим режимом польоту заряджався помітно довше.

Під час одного з тестів після 1 години 21 хвилини біля розетки смартфон повідомляв, що до повного заряду залишилося ще близько п’яти хвилин. В інших випадках заряджання тривало майже 1 годину 14 хвилин, хоча режим польоту був активним протягом усього процесу.

Ці випробування об’єднувала одна обставина — температура повітря сягала приблизно 32–33 °C. До того ж під час заряджання сам смартфон відчутно нагрівався.

Після цього подальші тести проводили вже за стабільної температури. Саме за таких умов режим польоту почав регулярно демонструвати невелику перевагу у швидкості заряджання.

Водночас результати можуть відрізнятися залежно від конкретної моделі телефона та зарядного пристрою. Тому розраховувати, що режим польоту на будь-якому смартфоні обов’язково заощадить ті самі 4–7 хвилин, не варто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки років насправді може прослужити сучасний смартфон і коли його вже варто замінити.

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