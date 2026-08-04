Висне телефон: 5 простих кроків для iPhone та Android, щоб швидко вирішити проблему

Телефон / © Pexels

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Ваш смартфон почав гальмувати або раптово перестав реагувати на натискання екрана? Перш ніж звертатися до сервісного центру, компанії Apple і Google радять самостійно виконати кілька базових дій, які часто допомагають відновити нормальну роботу пристрою.

Про це повідомляють профільні довідки як для iPhone, так і Android.

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1. Перезавантажте телефон

Найчастіше це допомагає усунути тимчасові системні збої. Якщо пристрій не реагує на стандартне вимикання, виконайте примусове перезавантаження за інструкцією виробника.

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Зокрема, якщо дисплей смартфона «замерз» і не реагує на жодні дотики, примусово вимкнути та перезапустити пристрій допоможе довге — приблизно протягом 30 секунд — натискання та утримання кнопки живлення.

2. Звільніть пам’ять

Коли внутрішнє сховище майже заповнене, смартфон може працювати повільніше або зависати. На більшості телефонів обсяг вільного простору можна перевірити через меню «Налаштування» (пункти можуть відрізнятися залежно від моделі).

Якщо вільно менше ніж 10% пам’яті, це може спровокувати проблеми в роботі пристрою. У такому разі варто видалити зайві фото, відео чи додатки, щоб звільнити місце.

3. Оновіть систему та застосунки

Виробники регулярно випускають оновлення, які усувають помилки та покращують стабільність роботи.

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Для користувачів Android: перейдіть у «Налаштування», знайдіть розділ «Оновлення системного програмного забезпечення» (перед цим може знадобитися зайти в «Про телефон» або «Про планшет»).

Також перевірте програми в Google Play Маркеті: відкрийте профіль, оберіть «Керування програмами та пристроями» у розділі «Доступні оновлення» та оновіть усе або окремі програми. Переконайтеся, що на пристрої встановлена актуальна версія операційної системи.

4. Якщо зависає лише один застосунок — закрийте або перевстановіть його

Проблема може бути не в телефоні, а в конкретній програмі. Якщо вона постійно «підвисає», її можна примусово зупинити через «Налаштування» (розділ «Програми» → «Переглянути всі програми» → обрати потрібну та натиснути «Примусова зупинка» й «ОК»).

Також можна скласти список таких програм, щоб виявити джерело збою. Якщо ж підозрюєте конкретний додаток, скористайтеся безпечним режимом (він тимчасово вимикає всі сторонні програми, спосіб запуску залежить від виробника).

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Перезавантажте телефон у безпечному режимі та перевірте, чи зникла проблема. Якщо все працює нормально, вийдіть із безпечного режиму звичайним перезавантаженням і по черзі видаляйте нещодавно завантажені програми, щоразу перевіряючи поведінку смартфона. Після знаходження проблемного додатка інші можна повернути назад.

5. Якщо нічого не допомагає — зробіть резервну копію та скиньте налаштування

Це крайній крок, який рекомендують Apple і Google, якщо телефон продовжує зависати навіть після перезавантаження та оновлень.

Як відновити заводські налаштування на iPhone

Перед початком процесу обов’язково створіть резервну копію.

Перейдіть до Налаштувань.

Натисніть [Ваше ім’я].

Натисніть «Знайти».

Натисніть «Знайти мій [пристрій]».

Вимкніть функцію «Знайти мій [пристрій]».

Далі відкрийте Finder на Mac або програму «Пристрої Apple» на ПК (або iTunes, якщо у вас старіша версія системи). Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю та виберіть його, коли він з’явиться на екрані. Натисніть «Відновити [пристрій]*» і підтвердьте дію.

Комп’ютер повністю видалить дані та встановить найновіше програмне забезпечення, після чого гаджет перезавантажиться. Якщо пристрій працює, але ви не маєте доступу до комп’ютера, стерти дані можна безпосередньо в меню смартфона.

Особливості для користувачів Android

Деякі з попередніх кроків працюють лише на Android 8.0 і новіших версій або на годинниках Pixel із супутнім додатком Pixel Watch Android версії 4.1 і новіших. Перед початком дій перевірте свою версію ОС.

Оскільки ви використовуєте власну версію Android від виробника вашого гаджета, налаштування можуть відрізнятися. У разі труднощів зверніться до офіційного сайту підтримки виробника чи оператора.

Якщо вирішите здійснити скидання до заводських налаштувань (розширене усунення несправностей), враховуйте, що це повністю видалить усі дані з пам’яті (їх частково можна відновити з облікового запису Google, якщо попередньо була створена резервна копія). Якщо пристрій повністю не відповідає на запити або екран залишається чорним, для скидання можна скористатися комбінацією фізичних кнопок на корпусі.

Нагадаємо, коли телефон упав у воду, дістаньте його якомога швидше та від’єднайте від кабелю чи іншого аксесуара. Якщо пристрій працює, вимкніть його; не натискайте зайвих кнопок і не намагайтеся перевіряти екран, звук чи камеру.

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