Студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн: яка процедура

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Студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн через «Дію» без відвідування ЦНАПу. Відтепер для оформлення послуги достатньо подати заяву на порталі, дочекатися її погодження закладом освіти, оплатити послугу та отримати рішення про реєстрацію.

Про це повідомляє «Дія».

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Як змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн

Щоб скористатися сервісом, необхідно авторизуватися на порталі «Дія», обрати послугу «Зміна місця проживання», перевірити особисті дані, вказати заклад освіти та адресу гуртожитку. Якщо договір про проживання укладений у паперовій формі, потрібно зазначити його номер і дату. Після цього заяву слід підписати КЕП або «Дія.Підписом».

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Після погодження заяви закладом освіти користувач має оплатити послугу й очікувати на результат.

Скористатися новою можливістю можуть студенти, які не є військовозобов’язаними, мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та уклали договір про проживання в гуртожитку.

У Мінцифри зазначили, що перелік закладів освіти, де доступний сервіс, поступово розширюється. Актуальний список можна переглянути на порталі «Дія».

Нагадаємо, Мінцифри запустило бета-тест послуги онлайн-розірвання шлюбу в застосунку «Дія». Скористатися нею можуть повнолітні українці, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Після подання заяви один із подружжя має підтвердити її, а через 30 днів відбудеться відеоконференція з працівником ДРАЦС. Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу надішлють поштою, а запис автоматично з’явиться в «Дії».

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