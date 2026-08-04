Чи можна заморозити кавун, щоб їсти взимку: головні поради і застереження

Реклама

Люди сперечаються щодо того, чи варто заморожувати кавун. З одного боку, не викидати ж, а з іншого — здається, що смак буде точно не таким, як у свіжого кавуна влітку. Чи варто заморожувати кавун і що з цього вийде?

Про це розповіла Martha Stewart.

Реклама

Чи можна заморозити кавун

Від заморожування кавун не втратить поживності та не стане небезпечним. Проте назавжди зміниться його текстура. Вся річ у хімічних і фізичних процесах, які відбуваються всередині кавуна під впливом мінусових температур. Оскільки ягода більш ніж на 90% складається з води, під час замерзання рідина розширюється й руйнує ніжні волокна.

Реклама

Фахівчиня з харчових технологій Еббі Тіль порівнює кристалики льоду із гострими списами, які деформують клітини на мікрорівні:

«Коли кавун розморожується, ці пошкоджені клітини більше не можуть підтримувати свою структуру або внутрішній тиск, який утримує клітини твердими. Коли вода витікає з клітин, кавун втрачає свою хрустку текстуру та стає м’якшим і водянистим».

При цьому заморожування чудово зберігає вітаміни та антиоксиданти — низькі температури сповільнюють хімічні реакції їх розпаду, тому від заготовок у морозилці лишається навіть більше користі, ніж у кавуні, який довго лежить за кімнатної температури.

Смак кавуна лишається незмінним навіть після заморожування та розморожування. Страждає лише текстура.

Реклама

Як правильно заморозити кавун

Щоб отримати якісно заморожений кавун, дотримайтеся цих порад:

Ретельно помийте шкірку кавуна перед нарізанням. Зріжте скоринку та приберіть якомога більше насіння. Наріжте м’якоть кубиками, кульками чи іншими шматочками. Викладіть шматочки в один шар на деко, застелене пергаментом. Заморозьте шматочки кавуна до твердого стану, а потім перекладіть у герметичний контейнер або зіп-пакет.

Попереднє швидке заморожування не дозволить шматочкам злипнутися в одну суцільну груду.

«Головне — заморозити кавун якомога швидше та захистити його від впливу повітря. Швидке заморожування допомагає утворювати менші кристали льоду, які завдають менше шкоди клітинній структурі фрукта», — додає Еббі Тіль.

Максимально випускайте повітря з контейнерів чи пакетів, в яких заморожуватимете кавун. Також можна використати вакууматор.

Реклама

Крім усього, вдалим способом заморозити кавун буде пюре чи сік.

Головне застереження кулінарів — ніколи не заморожуйте кавун цілим. Вміст води розшириться та зламає кавун прямісінько в морозильнику.

Заморожений кавун чи пюре з нього потрібно з’їсти протягом 6–12 місяців. Заморожений кавун не підійде для фруктових салатів чи сирних тарілок, але стане ідеальною основою для страв, де м’якоть збивається або повторно заморожується. Наприклад, для морозива, смузі, молочних коктейлів, для льоду в напої.

Чим корисний кавун

Нагадаємо, кавун добре втамовує спрагу та є корисним для серця й судин, зокрема завдяки L-цитруліну. У тілі ця амінокислота перетворюється на L-аргінін, що стимулює вироблення оксиду азоту, який розслабляє судини й покращує кровообіг.

Дослідження показують, що тривале вживання кавуна може зменшувати жорсткість артерій та знижувати ризики інфаркту й інсульту, хоча фахівці наголошують: це корисний продукт, а не ліки проти гіпертонії.

Окрім L-цитруліну, кавун містить антиоксидант лікопін із протизапальними властивостями, а також вітамін C, калій і магній, необхідні для нормальної роботи серцево-судинної системи.

Новини партнерів