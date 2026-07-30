Кавун на грилі та у салаті з фетою: незвичні та прості рецепти приготування

Кавун / © pexels.com

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Кавун добре поєднується не лише із солодкими додатками. Для легкої вечері, пікніка чи літнього столу його можна подати з фетою, свіжою зеленню та овочами або швидко підрум’янити на грилі.

До Всесвітнього дня кавуна, який відзначають 3 серпня, зібрали два різні несолодкі варіанти.

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Салат із кавуном, фетою та зеленню

За рецептом Love & Lemons, ця кількість продуктів розрахована на чотири порції, а загальний час приготування становить близько 15 хвилин.

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Інгредієнти

Для салату:

5 склянок кавуна, нарізаного кубиками;

1 склянка нарізаного огірка з гіркою;

¼ склянки тонко нарізаної червоної цибулі;

⅓ склянки розкришеної фети;

1 авокадо;

⅓ склянки свіжого листя м’яти або базиліку;

½ перцю халапеньйо або серрано — за бажанням.

Для заправки:

2 столові ложки оливкової олії;

3 столові ложки свіжого соку лайма;

½ зубчика часнику;

¼ чайної ложки морської солі.

Як приготувати

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У невеликій мисці з’єднайте подрібнений часник, оливкову олію, сік лайма й сіль. На великому блюді розкладіть кавун, огірок і цибулю та додайте половину заправки. Викладіть зверху фету, авокадо, зелень і за бажанням гострий перець. Додайте решту заправки, посоліть до смаку та подавайте.

Кавун швидко виділяє сік, тому салат краще збирати безпосередньо перед подаванням. Якщо не любите гострого, перець можна не додавати.

Кавун на грилі з овочевою начинкою

Кавун варто нарізати товстими скибками та готувати на грилі 2–3 хвилини з кожного боку, поки не з’являться сліди решітки.

Інгредієнти

1½ склянки свіжих кукурудзяних зерен;

½ склянки нарізаної червоної цибулі;

½ склянки нарізаного червоного солодкого перцю;

1 зубчик часнику;

¼ чайної ложки морської солі з гіркою;

4 чайні ложки зеленого соусу Tabasco;

6 скибок кавуна завтовшки близько 4 см;

½ склянки розкришеної фети;

1 невелике авокадо;

листя м’яти та/або базиліку;

олія для змащування решітки;

часточки лайма — за бажанням.

Як приготувати

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Змішайте в мисці кукурудзу, цибулю, солодкий перець, подрібнений часник, сіль і зелений Tabasco. Поставте суміш охолоджуватися. Розігрійте гриль до середньо-високого нагріву. Змастіть решітку олією та викладіть скибки кавуна. Готуйте кавун по 2–3 хвилини з кожного боку, поки на ньому не з’являться сліди решітки. Зніміть скибки з гриля й дайте їм кілька хвилин охолонути. Зверху викладіть кукурудзяну суміш, фету, нарізане авокадо та зелень. За бажанням подайте з лаймом.

Зелений Tabasco у цьому рецепті можна замінити столовою ложкою соку лайма та половиною нарізаного халапеньйо. Якщо потрібен безмолочний варіант, фету не додавайте.

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