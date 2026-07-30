Безпілотник атакував газові танкери у порту Єгипту: спалахнула пожежа

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У середземноморському порту Дам’ятта в Єгипті безпілотник, імовірно, атакував газосховище-танкер, що належить американській компанії. На судні спалахнула пожежа, яка поширилася на ще один танкер.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на британську компанію з морської безпеки Ambrey.

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За попередніми даними, удару зазнала плавуча установка для зберігання та регазифікації скрапленого природного газу Energos Winter. Вогонь перекинувся на сусіднє судно Gaslog Salem.

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Джерела у сфері безпеки вважають, що причиною вибуху могла бути атака безпілотника. Водночас Міністерство нафти Єгипту підтвердило лише факт пожежі у порту, не назвавши її причини.

Пожежу оперативно локалізували рятувальні та портові служби. За інформацією єгипетської влади, загиблих і постраждалих немає. Фахівці продовжують оцінювати наслідки інциденту.

Energos Winter здатен зберігати до 138 250 кубічних метрів газу. Судно належить американській компанії Energos Infrastructure. Наразі невідомо, хто може бути причетним до ймовірної атаки.

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