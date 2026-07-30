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ТСН у соціальних мережах

Безпілотник уразив американський газовий танкер у порту Єгипту

Безпілотник уразив американський газовий танкер у порту Єгипту / © Reuters

Дата публікації
Категорія
Світ
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108
Час на прочитання
1 хв
Безпілотник уразив американський газовий танкер у порту Єгипту

Безпілотник атакував газові танкери у порту Єгипту: спалахнула пожежа

Унаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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У середземноморському порту Дам’ятта в Єгипті безпілотник, імовірно, атакував газосховище-танкер, що належить американській компанії. На судні спалахнула пожежа, яка поширилася на ще один танкер.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на британську компанію з морської безпеки Ambrey.

За попередніми даними, удару зазнала плавуча установка для зберігання та регазифікації скрапленого природного газу Energos Winter. Вогонь перекинувся на сусіднє судно Gaslog Salem.

Джерела у сфері безпеки вважають, що причиною вибуху могла бути атака безпілотника. Водночас Міністерство нафти Єгипту підтвердило лише факт пожежі у порту, не назвавши її причини.

Пожежу оперативно локалізували рятувальні та портові служби. За інформацією єгипетської влади, загиблих і постраждалих немає. Фахівці продовжують оцінювати наслідки інциденту.

Energos Winter здатен зберігати до 138 250 кубічних метрів газу. Судно належить американській компанії Energos Infrastructure. Наразі невідомо, хто може бути причетним до ймовірної атаки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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