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У Львові пролунали вибухи: місто атакують крилаті ракети, працює ППО
Жителів Львова закликають залишатися в безпечних місцях і триматися подалі від вікон.
У Львові вранці 30 липня пролунала серія вибухів. У місті під час атаки російських крилатих ракет працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Спочатку він попередив про високу небезпеку для Львова та роботу ППО. Згодом посадовець повідомив, що сили протиповітряної оборони знову працюють у місті.
«Львів! Знову працює ППО! Будьте подалі від вікон», — закликав Козицький.
За наявною інформацією, російські війська здійснили масовану атаку на Україну крилатими ракетами, випущеними зі стратегічних бомбардувальників.
Жителів міста та області просять не залишати укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги. Інформація про можливі влучання, руйнування або потерпілих наразі не надходила.
Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики