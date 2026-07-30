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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2178
Время на прочтение
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Во Львове раздались взрывы: город атакуют крылатые ракеты, работает ПВО

Жителей Львова призывают оставаться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Украину

Атака на Украину / © tsn.ua

Во Львове утром 30 июля прогремела серия взрывов. В городе во время атаки российских крылатых ракет работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий .

Сначала он предупредил о высокой опасности для Львова и работе ПВО. Впоследствии чиновник сообщил, что силы противовоздушной обороны снова работают в городе.

«Львов! Снова работает ПВО! Будьте подальше от окон», – призвал Козицкий.

По имеющейся информации, российские войска совершили массированную атаку на Украину крылатыми ракетами, выпущенными из стратегических бомбардировщиков.

Жителей города и области просят не оставлять укрытий до официального отбоя воздушной тревоги. Информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

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Дата публикации
Количество просмотров
2178
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