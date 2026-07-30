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- Украина
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Во Львове раздались взрывы: город атакуют крылатые ракеты, работает ПВО
Жителей Львова призывают оставаться в безопасных местах и держаться подальше от окон.
Во Львове утром 30 июля прогремела серия взрывов. В городе во время атаки российских крылатых ракет работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий .
Сначала он предупредил о высокой опасности для Львова и работе ПВО. Впоследствии чиновник сообщил, что силы противовоздушной обороны снова работают в городе.
«Львов! Снова работает ПВО! Будьте подальше от окон», – призвал Козицкий.
По имеющейся информации, российские войска совершили массированную атаку на Украину крылатыми ракетами, выпущенными из стратегических бомбардировщиков.
Жителей города и области просят не оставлять укрытий до официального отбоя воздушной тревоги. Информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока не поступала.
Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики