Реактивный "Шахед" попал в промышленную зону Харькова: что известно

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В Новобаварском районе Харькова зафиксировали попадание реактивного беспилотника типа «Шахед». Удар пришелся на промышленную зону города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

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По его словам, реактивный БПЛА попал в промышленную зону Новобаварского района.

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Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.

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