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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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19
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Реактивный "Шахед" попал в промышленную зону Харькова: что известно

В промышленной зоне Новобаварского района Харькова зафиксировали попадание реактивного беспилотника типа "Шахед". Последствия атаки уточняются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Новобаварском районе Харькова зафиксировали попадание реактивного беспилотника типа «Шахед». Удар пришелся на промышленную зону города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

По его словам, реактивный БПЛА попал в промышленную зону Новобаварского района.

Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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