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Реактивный "Шахед" попал в промышленную зону Харькова: что известно
В промышленной зоне Новобаварского района Харькова зафиксировали попадание реактивного беспилотника типа "Шахед". Последствия атаки уточняются.
В Новобаварском районе Харькова зафиксировали попадание реактивного беспилотника типа «Шахед». Удар пришелся на промышленную зону города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
По его словам, реактивный БПЛА попал в промышленную зону Новобаварского района.
Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают соответствующие службы.
Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.