Реактивний "Шахед" влучив у промислову зону Харкова: що відомо

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У Новобаварському районі Харкова зафіксували влучання реактивного безпілотника типу «Шахед». Удар припав на промислову зону міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, реактивний БпЛА влучив у промисловій зоні Новобаварського району.

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Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

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