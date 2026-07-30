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Реактивний "Шахед" влучив у промислову зону Харкова: що відомо
У промисловій зоні Новобаварського району Харкова зафіксували влучання реактивного безпілотника типу “Шахед”. Наслідки атаки уточнюються.
У Новобаварському районі Харкова зафіксували влучання реактивного безпілотника типу «Шахед». Удар припав на промислову зону міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, реактивний БпЛА влучив у промисловій зоні Новобаварського району.
Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють відповідні служби.
Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.