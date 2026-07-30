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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
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1 хв

Реактивний "Шахед" влучив у промислову зону Харкова: що відомо

У промисловій зоні Новобаварського району Харкова зафіксували влучання реактивного безпілотника типу “Шахед”. Наслідки атаки уточнюються.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Новобаварському районі Харкова зафіксували влучання реактивного безпілотника типу «Шахед». Удар припав на промислову зону міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, реактивний БпЛА влучив у промисловій зоні Новобаварського району.

Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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