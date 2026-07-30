- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Стратегічна авіація РФ здійснила кілька хвиль пусків ракет по Україні
Російські військові запустили крилаті ракети Х-101 із бортів стратегічної авіації. В Україні триває повітряна тривога.
У ніч проти 30 липня російські війська здійснили кілька хвиль пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
За даними військових, пуски здійснили літаки стратегічної авіації РФ — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил та місцевої влади.
Загроза ракетної атаки триває.
Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики