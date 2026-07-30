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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
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1 хв

Стратегічна авіація РФ здійснила кілька хвиль пусків ракет по Україні

Російські військові запустили крилаті ракети Х-101 із бортів стратегічної авіації. В Україні триває повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ту-95МС

Ту-95МС

У ніч проти 30 липня російські війська здійснили кілька хвиль пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, пуски здійснили літаки стратегічної авіації РФ — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил та місцевої влади.

Загроза ракетної атаки триває.

Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

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Дата публікації
Кількість переглядів
13
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