Стратегічна авіація РФ здійснила кілька хвиль пусків ракет по Україні

Ту-95МС

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У ніч проти 30 липня російські війська здійснили кілька хвиль пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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За даними військових, пуски здійснили літаки стратегічної авіації РФ — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

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Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил та місцевої влади.

Загроза ракетної атаки триває.

Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

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