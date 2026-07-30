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День ангела 5 серпня: кого та як вітати з іменинами
5 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 5 серпня
5 серпня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Юхима, Дарину, Марію, Христину.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Юхим — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благочестивий». В дитинстві талановитий, рішучий. В дорослому віці стає акуратним, з вишуканими манерами.
Дарина — давньоперсидське коріння, тлумачиться як «тримає добро». В дитинстві акуратна, спокійна. В дорослому віці стає ревнивою, вимогливою.
Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає світлою, товариською.
Христина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «християнка». В дитинстві яскрава, емоційна. В дорослому віці стає строгою, дотримується сімейних традицій.
День ангела 5 серпня — душевні привітання в прозі
З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, а кожен день дарує радість, мир і щасливі миті.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю здоров’я, душевної гармонії, здійснення мрій і Божої ласки на кожному кроці.
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З Днем ангела! Нехай у серці панують любов і спокій, а доля щедро дарує щастя та удачу.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде до добра.
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Зі святом! Бажаю світлих думок, теплих зустрічей, міцного здоров’я та благополуччя в усьому.