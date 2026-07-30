Яке церковне свято в Україні 5 серпня

Церковне свято 5 серпня / © unsplash.com

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5 серпня (18 серпня), в православному календарі день пам’яті святого мученика Євстигнія. Святий Євстигній народився в місті Антіохії. З молодих років він обрав військову службу й став одним із найкращих воїнів Римської імперії. За церковним переданням, він прослужив у війську близько 60 років, перебуваючи на службі за правління кількох імператорів.

Попри те, що імперія тривалий час переслідувала християн, Євстигній залишався відданим своїй вірі. Він став свідком великих історичних змін: від жорстоких гонінь до часу, коли християнство отримало свободу після Міланського едикту 313 року.

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Передання розповідає, що Євстигній був очевидцем дивовижної події, яка сталася перед битвою імператора Костянтина Великого. На небі з’явився сяючий хрест із написом: «Цим переможеш». Цей знак зміцнив віру багатьох воїнів і став символом Божої підтримки християн.

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Після завершення військової служби Євстигній повернувся до Антіохії, де присвятив своє життя молитві, добрим справам і служінню Богові.

Найважчим випробуванням для святого став прихід до влади імператора Юліана, якого історія знає під іменем Відступник. Він намагався відродити язичництво та всіляко обмежував права християн.

Одного разу Євстигнія безпідставно звинуватили в непокорі й привели на суд до самого імператора. Під час допиту старець не злякався і відкрито викрив неправду Юліана, нагадавши йому про справжню силу християнської віри та про чудесний небесний знак, який допоміг Костянтину Великому здобути перемогу.

Імператор вимагав, щоб Євстигній приніс жертву язичницьким богам. Проте святий рішуче відмовився, заявивши, що поклоняється лише Ісусу Христу.

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Розгніваний Юліан засудив Євстигнія до страти. Незважаючи на похилий вік, святий мужньо прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним Богові до останнього подиху. За переказами, на момент страти йому було понад 100 років.

Його подвиг став ще одним свідченням того, що справжня віра не залежить від віку, сили чи становища людини. Вона проявляється у здатності залишатися вірним своїм переконанням навіть перед лицем смерті.

Церковне свято в Україні 5 серпня за старим календарем

За старим церковним календарем 5 серпня в Україні вшановували пам’ять священномучеників Трохима і Феофіла і тих, що з ними. За переказами, після жорстоких катувань святі залишилися непохитними у своїй відданості Богові. Незважаючи на страждання і погрози, вони мужньо свідчили про Христа, за що були засуджені до мученицької смерті. Їхній подвиг став прикладом незламної віри, терпіння та духовної мужності для наступних поколінь християн.

Прикмети 5 серпня

Народні прикмети 5 серпня / © pexels.com

Туман на світанку — до ясної та сонячної погоди.

Грім цього дня — осінь очікується довгою і теплою.

Сильний вітер — до зміни погоди найближчими днями.

Що не можна робити 5 серпня

Церква цього дня закликає вірян берегти чистоту не лише вчинків, а й слів. Варто уникати сварок, образ, лихослів’я, заздрості, жадібності, бажання помститися чи впадати у зневіру. Також не слід відмовляти тим, хто звертається по допомогу або підтримку.

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Що можна робити 5 серпня

У народному календарі 5 серпня відоме як Євстигнів день. Здавна ця дата була тісно пов’язана з цибулею, яку вважали не лише корисним овочем, а й природним оберегом. Вірили, що якщо цього дня з’їсти шматок житнього хліба із сирою цибулею та дрібкою солі, то це зміцнить здоров’я, додасть сил і допоможе зберегти гарний вигляд.

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